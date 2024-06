Luciano Spalletti, vehement deși Italia s-a calificat în optimi la EURO 2024: „Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei. Am fost timizi”

Italia . Campioana europeană en-titre a fost condusă de Croația până în minutul 90+8, când Zaccagni a dat lovitura. Croația – Italia s-a încheiat 1-1, iar naționala lui Luciano Spalletti a mers mai departe de pe locul 2.

Luciano Spalletti, vehement deși Italia s-a calificat în optimi la EURO 2024: „Încă se întâmplă lucruri pe care nu mi le explic”

Italia avea nevoie de cel puțin un egal în meciul cu Croația pentru a termina pe locul 2 în Grupa B și a accede în „optimile” EURO 2024. Naționala lui Zlatko Dalic a lovit prima și . La acel scor, Croația ar fi mers în „optimi”, iar Italia ar fi picat pe locul 3.

ADVERTISEMENT

Mattia Zaccagni a înscris un gol spectaculos în minutul 90+8 și a restabilit egalitatea. În ciuda faptului că au obținut calificarea, Luciano Spalletti și-a criticat jucătorii la finalul meciului. Selecționerul în vârstă de 65 de ani are așteptări mult mai mari de la elevii săi.

“Încă se întâmplă lucruri pe care nu mi le explic, trebuie să ne ocupăm de asta. Am trecut meritat în optimi. Urmează să ne gândim la următoarele meciuri. Spre final nimeni nu mai credea, dar echipa noastră a jucat limpede.

ADVERTISEMENT

„Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei”

Trebuie să-i felicităm pe fotbaliști pentru felul în care au jucat, o echipă care a terminat într-o manieră atât de ofensivă pe teren. Jucăm la jumătate din potențial, nu reușim să producem prea mult.

Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei. Croația este o echipă grozavă care poate pune în dificultate orice adversar. Nu am reușit niciodată să exploatăm tactic. Prudență? Dar ce prudență? Trebuie să facem mai mult.

ADVERTISEMENT

În prima repriză am pierdut niște mingi pe care nu le putem pierde. Trebuie să facem lucrurile mai bine, forma nu are nicio legătură cu asta, trebuie să facem mai mult, am fost puțin timizi”, a declarat Luciano Spalletti, citat de .

Autorul golului Italiei cu Croația, în extaz: „Nu m-am gândit de două ori când am dat”

Calafiori l-a găsit excelent pe Zaccagni cu o pasă în careu. Atacantul lui Lazio s-a așezat excelent și a trimis mingea în vinclul porții lui Livakovic. La finalul meciului, internaționalul italian a explicat povestea golului.

ADVERTISEMENT

“Calafiori mi-a pasat excelent și nu m-am gândit de două ori când am dat în minge. A fost foarte frumos. Satisfacția este imensă, sunt emoționat. Voi purta mereu această bucurie cu mine”, a spus și Calafiori.

Luka Modric, omul meciului în Croația – Italia 1-1

Luka Modric, autorul golului marcat de Croația în meciul cu Italia, a fost ales omul meciului. În vârstă de 38 de ani, mijlocașul croat a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria EURO. Înainte să marcheze, fotbalistul de la Real Madrid a ratat un penalty.

🥇🇭🇷 UEFA Player of the Match: Luka Modrić. Hearthbreaking for the legend. 💔 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Totuși, în celebra fotografie cu trofeul de omul meciului, Luka Modric a apărut extrem de afectat de ratarea victoriei și calificarea în „optimi”. După fluierul de final, Modric a izbucnit în lacrimi. Croația are nevoie de o înfrângere la scor de neprezentare a Sloveniei cu Anglia, dar și ca Cehia să piardă cu Turcia pentru a merge în „optimi” de pe locul 3.