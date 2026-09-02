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Takayuki Seto (40 de ani) a semnat cu ARO Câmpulung după despărțirea de FC Argeș. Deși a ajuns la o vârstă înaintată, el continuă să joace fotbal cu aceeași pasiune de acum 20 de ani, când ajungea în România, la Astra Giurgiu. După două decenii petrecute în fotbalul românesc, el recunoaște că lucra la un supermarket în Japonia când i s-a ivit ocazia să joace fotbal la Liga a III-a.

Cum a ajuns Takayuki Seto de la vânzător la unul dintre cei mai apreciați străini din istoria SuperLigii

Takayuki Seto a ajuns în România în urmă cu aproape 20 de ani, mai precis în iulie 2007, când era adus la Astra Giurgiu. Povestea sa este fabuloasă, întrucât el a explicat că muncea într-un supermarket din Japonia în momentul în care un impresar român l-a contactat și i-a propus să dea probe la Liga a III-a.

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Dorindu-și enorm de mult să ajungă fotbalist profesionist, japonezul, care trecuse deja pe la câteva echipe din Brazilia, nici nu a stat pe gânduri și a venit în România: „La 18 ani, după ce am terminat liceul, am plecat în Brazilia. Să învăț fotbal. Eram amator! Fratele meu mai mare a fost și el în Brazilia un an. Și când s-a întors el, m-am dus eu acolo. Am fost la trei echipe. Am fost un an la Avaí, am fost la Corinthians, São Paulo, și am fost la Portuguesa din Londrina.

Eram în Japonia și lucram la magazin, la supermarket. Și m-a sunat un impresar român și mi-a spus să vin în România să dau probe în Liga 3. De mic am vrut să devin jucător profesionist. Doar la asta m-am gândit: ca să devin fotbalist, să vin în România să dau probe!”, a povestit Takayuki Seto pentru

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Constantin Budescu, reacție fabuloasă după ce a aflat că Takayuki Seto va juca la ARO Câmpulung

Japonezul și a ales să-și continue cariera la ARO Câmpulung, deși la vârsta sa mulți fotbaliști sunt retrași de ani buni din activitate, însă japonezul demonstrează că pasiunea pentru fotbal nu are limite.

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Seto a jucat cele mai multe meciuri în fotbalul românesc pentru Astra Giurgiu, echipă la care a fost coleg cu fotbaliști celebri în campionatul intern, precum Denis Alibec, Constantin Budescu sau Felipe Teixeira. Ajuns și el la 37 de ani, Reacția fostului mijlocaș de la FCSB și Astra a fost una genială atunci când a aflat că fostul său coleg, Seto, va continua să joace, deși este cu trei ani mai în vârstă decât el: „Budescu mi-a zis când am semnat cu ARO: «Iar joci fotbal?!»”, a mai povestit Takayuki pentru sursa citată anterior.