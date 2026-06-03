Lucrările la noul Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei, din sectorul 4, au fost reluate. Spitalul va fi gata în august

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Lucrările de construcţie a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă au fost reluate, o dată cu deblocarea proiectului în şedinţa de guvern de miercuri. Stadiul de realizare al acestei unităţi spitaliceşti este de 80%, iar lucrările sunt coordonate şi executate de Primăria Sectorului 4.

Noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei va fi gata în luna august

În şedinţa de guvern au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici actualizaţi astfel încât, în momentul de față, nu mai există niciun impediment care să determine eventuale întârzieri față de termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor, respectiv luna august. În consecinţă, constructorul se află deja pe șantier cu toate echipele de muncitori disponibile și își concentrează deja eforturile asupra finalizării finisajelor interioare.

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va beneficia de aparatura medicală de ultimă generație şi va avea o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă. În plus, noul spital va beneficia de un bloc operator cu 3 săli de operație, stație centrală de sterilizare, laborator de analize medicale, laborator de cercetare, laborator de anatomie patologică, ambulatoriu, imagistică și radiodiagnostic – ecografie, CT, aparat RX standard, compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

Daniel Băluţă: „În acest centru medical vor ajunge, în fiecare zi, pacienți din întreaga țară”

, a salutat reînceperea lucrărilor de construcţie. „Sunt medic înainte de a fi om de administrație, iar în timpul formării mele ca profesionist în sănătate am înțeles că, în spatele oricărui proiect de infrastructură medicală, se află, de fapt, oameni: începând cu pacienții care au nevoie de servicii medicale de calitate, familiile lor, care așteaptă cu sufletul la gură vești bune, dar și specialiștii din sănătate, care merită să-și facă meseria într-un mediu de lucru sigur și modern.

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Asta facem și aici, la noul spital Marius Nasta, folosind șansa uriașă pe care banii nerambursabili din PNRR ne-au oferit-o, pentru că în acest centru medical vor ajunge, în fiecare zi, pacienți din întreaga țară, nu numai din București și din județele limitrofe Capitalei. Este o bucurie, atât în plan uman, cât și profesional, să observ că și pe acest șantier a început numărătoarea inversă până la momentul în care îl vom da în folosință”, a declarat Băluţă.

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Ministerul Sănătăţii a omis să menţioneze numele Sectorului 4, care îşi asumă responsabilitatea pentru finalizarea construcţiei

Sub aspect tehnic trebuie spus că în comunicarea oficială a Ministerului Sănătății privitoare la deblocarea finanţării a fost omisă informația referitoare la autoritatea care implementează proiectul și care își asumă finalizarea investiției. Aceasta este Primăria Sectorului 4, în calitate de autoritate contractantă precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă, de altfel, de buna desfășurare a investiției, precum și de efectuarea plăților către constructor.

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Aceasta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.