Lucrează la o sală de jocuri și acum vrea să ia BAC-ul. Cum s-a pregătit Alexandra pentru examen

O tânără care lucrează la o sală de jocuri este extrem de ambițioasă și vrea să ia BAC-ul. A terminat de doi ani liceul, dar se pregătește intens de examen.
Adrian Baciu
07.08.2025 | 07:11
Cum s-a pregătit o tânără pentru examenul de Bacalaureat, deși a terminat de doi ani liceul. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik

Examenul de Bacalaureat este pentru orice candidat care se pregătește. Alexandra, o tânără din România care are un job, s-a înscris la BAC și este optimistă că îl va lua. Când a avut timp să învețe.

Cum s-a pregătit Alexandra pentru a lua examenul de Bacalaureat

Pe 4 august 2025 a început sesiunea de toamnă a Bacalaureatului de toamnă, odată cu probele orale de competențe. Sunt înscriși pe listă peste 30.000 de candidați. Tinerii trebuie să susțină testările nepromovate în vară ori, după caz, toate probele, dacă nu s-au prezentat la prima sesiune.

Conform datelor oficiale, circa 40% din cei înscriși acum provin din generațiile trecute. În ciuda faptului că deja sunt angajați cu experiență în domenii diverse, ei spun cu că nu pot promova, în lipsa diplomei de bacalaureat.

În această situație este și Alexandra. Tânăra a terminat în 2023 liceul. Acum, aceasta lucrează la o sală de jocuri. Nu mai vrea să rateze din nou diploma și spune că s-a pregătit pentru BAC după programul de la serviciu, seara.

Dacă aş da timpul înapoi, BAC-ul este mai important decât jobul, dar fără job nu îți permiți multe. Eu urmez cursurile unei postliceale sanitare, iar când voi termina în următorii doi ani vreau să mă angajez și la stat și știu că nu e posibil fără Bacalaureat”, a spus o altă candidată, conform Observator News.

Când au loc probele scrise în sesiunea de toamnă de la Bacalaureat 2025

Luni, 4 august, Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă – a început cu proba de evaluare a competențelor de comunicare în Limba română. Competențele se încheie pe 7 – 8 august, cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Probele cu cele mai mari bătăi de cap pentru candidați, cele scrise, încep în data de 11 august, cu examenul la limba și literatura română. Pe 12 august, urmează examenele la probele obligatorii ale profilului, matematică și istorie.

Apoi, o zi mai târziu, miercuri, 13 august, elevii revin în bănci pentru proba scrisă la disciplina la alegere, iar joi, 14 august, susțin examen la limba maternă.

O nouă zi cu emoții este luni, 18 august. Atunci se publică primele rezultate, până la ora 12. În aceeași zi, în intervalul 14.00 – 18.00 pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare.

Acestea se depun la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de e-mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte. Între 19 – 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar marți, pe 26 august, se afișează rezultatele finale.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
