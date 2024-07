Lucrul pe care Monica Tatoiu nu-l face niciodată, deși și-ar permite: “Am stilul meu”

Monica Tatoiu este una dintre cele mai bogate femei din România și cu toate că-și permite multe lucruri, la care unii doar visează, precum vacanțe în destinați de lux, fosta afaceristă refuză să facă o extravaganță, așa cum ar o numi-o unii. Este legată tot de călătorii.

Ce extravaganță nu ar face Monica Tatoiu niciodată

La cei 68 de ani, fosta afaceristă este foarte mulțumită de sine, inclusiv de pensia sa și de toată averea pe care a agonisit-o. , iar pensia ei lunară depășește cu mult pe cea a unui pensionar obișnuit.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu are o pensie de 22.000 de lei pe lună. așa cum poate v-ați gândi. Ea susține că și-a asigurat acest venit prin achitarea taxelor specifice oricărui cetățean. De asemenea, se mândrește cu faptul că întotdeauna a făcut bani pe cale cinstită.

”Pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, așa cum se spune”, a declarat Monica Tatoiu la un moment dat în podcastul, , prezentat de Geanina Iacob.

ADVERTISEMENT

Deși a reușit să-și asigure și la bătrânețe un trai de lux, Monica Tatoiu a făcut sacrificii. Timpul pe care l-a alocat muncii a fost mai mare decât cel pe care l-a alocat pentru creșterea fiului său. Tânărul i-ar fi reproșat într-o zi că nu-l pune în prim-plan.

”Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu. Îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal?”, a mai spus fosta afaceristă.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu se bucură din plin de viața de pensionară. Merge adesea cu soțul ei, Victor, în vacanțe peste hotare, cele mai multe scumpe, după cum ea recunoaște. Cu toate acestea, fosta afaceristă refuză să zboare cu avionul la ”business class”.

Monica Tatoiu: ”Eu nu merg cu business deși pot”

Își permite să plătească un bilet la ”business class”, dar nu vrea să investească mulți bani în lucruri despre care consideră că-i sunt inutile. Cu banii pentru o cursă aeriană de 5000 de euro, de exemplu, Monica Tatoiu preferă să se bucure pe deplin de vacanțe.

ADVERTISEMENT

”Eu nu merg cu business deși pot. Te gândești așa, cum să dai patru sau cinci mii de euro ca să mergi 8 ore. Eu am stilul meu. Beau un pahar de vin, iau ce iau eu de dormit, îmi scot geamantanul ala de cală și îl pun sub picioare și poți să stai cât de cât cu picioarele ridicate, dar dacă ai băut și ai mâncat, nu-ți mai trebuie.

Una e să plătești 600 de euro, alta e să plătești 4000 de euro. Cu diferența mă duc și mă scufund de o mie de ori”, a declarat Monica Tatoiu pentru Xtra Night Show, în ediția de marți seară, 9 iulie.