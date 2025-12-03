Lucrul pozitiv remarcat de Elias Charalambous după UTA – FCSB 3-0: ”A fost un moment important pentru noi”

ADVERTISEMENT

Cu gândul la marele derby din campionat cu Dinamo, Elias Charalambous a sacrificat partida din Cupa României Betano și a menajat cea mai mare parte a jucătorilor de la prima echipă. În aceste condiții rezultatul din UTA – FCSB 3-0 nu este deloc unul surprinzător.

Ce a remarcat Elias Charalambous după eșecul din UTA – FCSB 3-0

Imediat după înfrângerea categorică de la Arad, din etapa a 2-a a grupei B din Cupa României Betano, tehnicianul cipriot a ținut să salute faptul că FCSB are o academie puternică de unde vin jucători ce în viitor vor fi extrem de importanți.

”Lucrurile au fost dificile pentru noi după ce am rămas în 10 oameni. A trebuit să luăm decizii. Am lăsat jucători acasă pentru că din 3 în 3 zile călătorim. Am apelat la jucătorii tineri.

A fost un fault clar la Chiricheș, a fost în fața mea. Dar nu trebuie să ne gândim doar la asta. Cel mai important pentru noi e meciul de sâmbătă. Când va veni meciul de Cupă, vom încerca să facem față meciului de Cupă.

Astăzi a fost un moment important, pentru că credem că se lucrează bine la academie, avem jucători talentați acolo, a fost important să-i avem alături de noi. Cu siguranță mulți dintre jucătorii pe care i-ați văzut azi vor fi în prima echipa și, probabil, în echipa națională”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviu.

De ce a jucat FCSB cu juniori la Arad

Decizia privind menajarea jucătorilor de la prima echipă și folosirea juniorilor din academie la meciul cu UTA i-a aparținut lui Gigi Becali. Patronul FCSB a avut un , fiind deranjat de sistemul de desfășurare al Cupei României Betano.

”Ce mă interesa? Dacă ei își bat joc de competiție, haide să ne distrăm și noi. Nu au vrut ei, că eu puneam numai copii. Cum să joci trei meciuri în deplasare? Cum sunt eu avantajat dacă joc trei meciuri în deplasare.

Le-am zis să ia numai copii de 15 ani: ‘Nu, domne, că ne pun la desconsiderare’. Dacă ei batjocoresc, dar pe ei nu-i duce bibilica. Cum să-l pun pe unul să joace trei meciuri în deplasare?

Ce egalitate sportivă este? Cum să fie un avantaj pentru echipele mai mici? A fost Bistrița avantajată? Bine, mă, dacă așa e mai bine. Dacă FCSB joacă în Europa trebuie plimbată la Arad, Bistrița și Craiova”, a spus Becali.

FCSB, ca și eliminată din Cupa României Betano

Deși a învins Gloria Bistrița în prima etapă, FCSB a hotărât să nu pună prea mare preț pe Cupa României Betano. Astfel că pare să fi pus capăt șanselor ”roș-albaștrilor” de a mai prinde unul din primele două locuri ce duc în sferturile de finală.

Asta și pentru că trupa lui Elias Charalambous va juca în ultima etapă pe terenul formației Universitatea Craiova. Clasamentul Grupei D înainte de ultimul joc al etapei a 2-a, Petrolul – Universitatea Craiova, arată astfel: