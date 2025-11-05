Sport

Lucrul pozitiv remarcat de Mirel Rădoi înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova: „Am crescut foarte mult”

Mirel Rădoi, încrezător înainte de Rapid Viena - Universitatea Craiova! Antrenorul oltenilor a dezvăluit ce l-a mulțumit cel mai mult după ultimele meciuri din Conference League.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
05.11.2025 | 20:43
Ce a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului Rapid Viena - Universitatea Craiova
Universitatea Craiova e în căutarea primei victorii în Conference League. Oltenii au obținut doar un punct din primele două runde, cu Rakow și Noah, însă păstrează în continuare șanse matematice pentru o calificare în primăvara europeană. Mirel Rădoi este optimist înainte de partida cu Rapid Viena.

Duel de foc pentru Craiova lui Rădoi! Oltenii dau piept cu Rapid Viena

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a ajuns deja în Austria. Joi seară, Universitatea Craiova va da piept, poate, cu cel mai dificil adversar de până acum din cupele europene, Rapid Viena. Se anunță un adevărat test pentru olteni.

În weekend, echipa din Bănie a remizat cu Rapid pe teren propriu. Oltenii au arătat un nivel bun de joc, iar premisele pentru un rezultat pozitiv sunt reale înainte de duelul cu formația din Viena, care a ajuns însă la trei victorii consecutive în toate competițiile.

Mirel Rădoi vrea să vadă un meci mare făcut de U Craiova în Viena

Mirel Rădoi a pregătit atent jocul cu Rapid Viena. Antrenorul celor de la Universitatea Craiova a analizat datele culese din ultimele meciuri jucate de echipa sa și a observat câteva lucruri pozitive. Tehnicianul este sigur că partida va fi una grea, însă are încredere deplină în elevii săi.

„Sunt două echipe în căutarea primei victorii. Nu va fi ușor, pentru că băieții abia au făcut contact cu echipa adversă. Rapid Viena este o formație puternică, mult mai agresivă decât celelalte echipe cu care am jucat în ambele meciuri, au înregistrat rezultate prea dure în primele lor jocuri. Avem un grup destul de pozitiv. Mie îmi dă încredere ceea ce văd la antrenamente sau la meciuri. Cu astfel de jucători e important să știi să gestionezi lucrurile. Mâine chiar avem nevoie de echilibru, pentru că este o echipă foarte bună. Atmosfera de aici este una senzațională, am trăit-o pe pielea mea când am venit mai demult la un meci, ca să-l văd pe Andrei Ivan. Cazul Andrei Ivan poate fi luat ca exemplu. Atunci a nimerit o echipă tare aici, a avut neșansă, să zicem. Era mijlocaș stânga și deja aveau doi jucători buni pe postul acela. La momentul respectiv, valoarea echipei era bună și din acest motiv Ivan nu a reușit să se impună.

Conference League și SuperLiga sunt două competiții diferite, de la nivel de concentrare la nivel de joc, la tot. Sunt puține lucruri în comun între meciurile din campionat și cele din Conference League. Datele din meciul cu Metaloglobus sunt mult mai bune decât cele din meciul cu Rapid. Datele n-au fost impresionante, pentru că n-au fost multe tranziții. Dar, la număr de atingeri, am crescut foarte mult. Posesia a fost de la 40 de metri spre poarta Rapidului. Am făcut cunoștință cu această competiție, dar, repet, va fi un meci total diferit față de cele cu Rakow și Noah. Campionatul Austriei a crescut enorm și nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate juca cu o asemenea intensitate.

Vor fi mai mult de 1.000 de suporteri și se pare că ceea ce am reușit până acum face ca fanii din toată lumea să vină după Știința la meciuri. De partea noastră, pentru mâine seară, prezența lor ne motivează să lăsăm pe teren până și ultima picătură de transpirație”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
