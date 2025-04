Lucrurile pe care un administrator de bloc nu are voie să le facă. Mulți români nu știu asta și riscă să fie țepuiți

Administratorul de bloc este persoana care se ocupă cu gestionarea eficientă a unui imobil. Acestea sunt toate lucrurile pe care să le facă în nicio situație. Mulți români nu știu asta și riscă să fie țepuiți de cel care ar trebui să fie de partea lor.

Ce nu are voie să facă un administrator de bloc

Tu știi care sunt acțiunile pe care un are interzis să le desfășoare? Mulți proprietari din România nu cunosc aceste lucruri extrem de importante și pot fi trași pe sfoară. În primul rând, nu are voie să ia decizii fără acordul Adunării Generale.

Persoana care se îngrijește de un imobil nu poate decide de una singură în legătură cu investițiile majore. Printre acestea se află schimbarea centralei, reabilitările sau angajarea unor firme, scrie . De fiecare dată este nevoie de votul locatarilor.

În plus, administrator de bloc nu are dreptul să angajeze firme sau persoane fără mandat. Este ilegal să semneze contracte cu furnizori de servicii (curățenie, reparații, pază etc.) fără aprobarea comitetului executiv sau a Adunării Generale.

De asemenea, legea spune că nu se poate folosi de fondurile asociației în alte scopuri, cum ar fi cele personale. Mai exact, nu are dreptul să transfere bani între conturi fără justificare și implicit, acordul comitetului.

Un administrator de bloc nu are voie să rețină sume de bani „în plus” fără explicații aferente. Nu poate încasa bani nejustificați, comisioane ascunse sau să perceapă penalități care nu sunt aprobate prin hotărâre de asociație.

Lucruri interzise pentru un administrator de bloc

Printre lucrurile complet interzise pentru un administrator de bloc se află și faptul că nu afișează lunar lista de cheltuieli. El are obligația de a prezenta în fiecare lună, la avizier, cheltuielile și calculele pentru fiecare imobil în parte. Transparența este importantă în această situație.

Mai mult decât atât, nu are voie să nu țină evidența contabilă corectă. Acesta are responsabilitatea de a păstra o evidență clară a încasărilor și plăților. Trebuie să țină toate chitanțele și să prezinte rapoarte la cererea locatarilor sau a cenzorului.

Totodată, nu le poate interzice locatarilor accesul la documente. Orice proprietar are dreptul legal să consulte actele contabile și deciziile asociației atunci când are nevoie de lămuriri. Administratorul de bloc nu poate refuza verificarea activității.

Cenzorul sau comisia de cenzori are dreptul să verifice activitatea administratorului. Opunerea sau blocarea accesului la acte este strict interzisă. În aceeași notă, legislația din România spune că nu poate presta servicii contracost fără aprobare.

Administratorul de bloc nu poate modifica repartizarea cheltuielilor după bunul plac. Calculul întreținerii se realizează întocmai cotelor-părți și regulamentului asociației. Acestea nu se fac niciodată în funcție de preferințele administratorului.