Ludovic Orban și-a dat demisia! „Nu mă cramponez de funcție. Am făcut tot ce a fost omenește posibil”

Ludovic Orban și-a prezentat demisia în urma rezultatului înregistrat de PNL la alegerile parlamentare. Șeful Executivului a fost găsit vinovat principal pentru eșecul liberalilor. Conform primelor informații, Raluca Turcan va fi desemnată premier interimar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ludovic Orban și-a prezentat mandatul de premier

UPDATE 19.05 / Ludovic Orban și-a prezentat demisia din funcția de premier al României. A făcut-o într-o declarație de presă ținută la Palatul Victoria. „România are nevoie de un guvern responsabil care să reprezinte voința cetățenilor români. Decizia mea de azi vreau să arate că nu mă cramponez de funcție. Îmi închei mandatul după un an și o lună. Plec cu fruntea sus, tot ce a fost omenește posibil am făcut

Guvernul după demisia mea va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României. Am încredere că în negocierile declanșate de președinte vocea rașiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate că nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Orice măsură pe care am luat-o a fost luată cu un singur scop. Acela de apăra sănătatea și șlocurile de muncă ale românilor. Am convingerea că PNL va avea capacitatea să dea premierul și să formeze coloana vertebrală”, a zis Orban

Orban a fost chemat la raport chiar la Palatul Cotroceni de șeful statului. Klaus Iohannis nu a ezitat o clipă și i-a solicitat lui Orban să-și predea mandatul. Orban a acceptat să-și dea demisia, dar rămâne în continuare președintele partidului.

ADVERTISEMENT

De altfel, Iohannis i-a transmis lui Orban că nu va mai fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru, la negocierile pentru viitorul guvern.

Ludovic Orban și-a prezentat demisia din funcția de premier

Iohannis și Orban au stat de vorbă câteva zeci de minute. După această întâlnire, președintele PNL a plecat direct la Palatul Victoria, fără a mai trece pe la partid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interesant este că mai mulți colegi îl așteptau pe Orban la sediu, acolo unde trebuia convocată o ședință pentru a discuta rezultatul alegerilor.

Rămâne de văzut dacă Ludovic Orban își va asuma și rezultatul prost înregistrat de PNL la alegerile parlamentare, mult sub scorul estimat de liberali care se gândeau la un moment dat că vor putea guverna singuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că, în trecut, mai mulți lideri ai PNL s-au plâns de felul în care Ludovic Orban a gestionat guvernarea până acum, dar și criza provocată de pandemia de coronavirus.

Unii dintre aceștia spun că este nevoie de o reformă a partidului, una care ar putea avea loc la Congresul partidului, în luna aprilie. Între timp, Klaus Iohannis a declarat luni că nu există un câştigător al alegerilor parlamentare și că PNL şi USR au obţinut mai multe voturi decât în 2016.

ADVERTISEMENT

Concluzia pe care a tras-o șeful statului este că spectrul politic de centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate să rămână în afara deciziei politice.