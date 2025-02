Ludovic Fabregas, unul dintre cei mai mari handbalişti ai lumii, interviu pentru Fanatik: “Am câştigat tot, dar vreau mai mult! Asta e mentalitatea mea”. Exclusiv

, primul al anului în Champions League. Maghiarii sunt printre favoriţii la câştigarea marelui trofeu, având un parcurs aproape perfect în competiţie.

Ludovic Fabregas, unul dintre cei mai mari handbalişti ai lumii, interviu pentru FANATIK

La campioana Ungariei joacă şi Ludovic Fabregas. Handbalistul francez a fost ales în repetate rânduri cel mai bun pivot din lume, având în palmares toate trofeele majore la nivel de club şi de echipă naţională. Este campion olimpic, mondial şi european, reuşind să câştige şi Liga Campionilor pe vremea când evolua la Barcelona.

Ludovic Fabregas a acordat un interviu pentru FANATIK la finalul confruntării din Sala Polivalentă în care a vorbit despre confruntarea din Champions League, presiunea de a câştiga trofeul cu Veszprem, dar şi mentalitatea de învingător:

Ludovic, în primul rând cum a fost meciul cu Dinamo?

– A fost un meci foarte bun. Am jucat foarte bune, am avut şi câteva momente de cădere, dar în general a fost bine. Ştiam că în Bucureşti este greu să joci şi să câştigi. Doar PSG a reuşit să câştige aici. Suntem fericiţi şi sunt două puncte importante.

“Am simţit presiunea din partea publicului din Bucureşti, care e deja cunoscută”

Cum ai simţit atmosfera?

– Atmosfera a fost foarte frumoasă. Dar am reuşit să ne desprindem încă de la început. În a doua repriză, când au reuşit să se apropie am simţit presiunea din partea publicului din Bucureşti, care e deja cunoscută. Nu a fost uşor, dar am rămas calmi şi am reuşit să câştigăm.

Este cel mai bun sezon de când eşti la Veszprem?

– Cred că am jucat bine şi în stagiunea precedentă. Avem mai multă stabilitate în acest sezon. Nu am făcut greşeli importante, am pierdut un singur meci, cu Sporting. Ei joacă foarte bine în acest sezon. Cred că asta e diferenţa faţă de sezonul precedent. Dar a fost important pentru că avem continuitate. Acum, cu un nou antrenor, avem mai multă stabilitate, ne întărim încrederea şi performanţa individuală.

“Normal că avem presiune, atât în Champions League, cât şi în campionat”

Cum este să lucrezi din nou cu Xavi Pascual? Aţi colaborat împreună la Barcelona, el a fost şi la Dinamo până anul trecut…

– Pentru mine este un antrenor de top. Ajută foarte mult echipa şi construieşte un proiect important la Veszprem. Suntem foarte fericiţi să muncim cu el. Cred că este mai bun ca la Barcelona, învaţă mereu şi cred că a fost important pentru el că a fost la Dinamo. A schimbat câteva chestii şi ne dă foarte multe informaţii atât la antrenamente, cât şi în timpul meciurilor. Ne ajută foarte mult să creştem, ca echipă.

Obiectivul lui Veszprem este să câştige Liga Campionilor. Există o presiune din acest punct de vedere?

– Normal că avem presiune, atât în Champions League, cât şi în campionat. Am câştigat Super Globe, este un trofeu foarte important şi ne propunem să câştigăm toate competiţiile în care activăm. Este foarte important pentru mentalitate. Nu este extrapresiune, dar dacă joci la Veszprem trebuie să ai această mentalitate de a câştiga toate meciurile. Cred că trebuie să rămânem umili, nu am jucat în Final Four în ultimele sezoane. Aşa că primul obiectiv este să ne calificăm direct în sferturi şi apoi să mergem în Final Four. O să o luăm pas cu pas, dar cred că trebuie să rămânem umili, să avem această mentalitate de învingător.

“Am câştigat tot, dar vreau să câştig din nou şi mai mult, asta e mentalitatea”

Ai câştigat tot în handbal. Cu naţionala Franţei eşti campion olimpic, mondial, european. Ai câştigat totul şi la nivel de club. Ce îţi doreşti în continuare de la handbal?

– Da, am câştigat tot, dar vreau să câştig din nou şi mai mult, asta e mentalitatea. Dacă nu vrei să câştigi mai mult, trebuie să te opreşti sau să pleci la altă echipă. Personal, sunt foarte fericit, foarte concentrat, vreau să câştig în continuare. După ce ne-am impus în Super Globe (n.r. Campionatul Mondial al cluburilor) am fost foarte fericit, m-am simţit fantastic, este parte din istoria lui Veszprem. Şi vreau să continuăm. Avem multe obiective: campionatul, Cupa, poate Champions League. Şi trebuie să le luăm pas cu pas, să dăm totul. Nu depinde doar de noi, pentru că toate echipele au aceleaşi obiective.

28 de ani are Ludovic Fabregas

198 de centimetri are pivotul francez