Ludovic Orban nu îl va putea ierta niciodată pe Klaus Iohannis pentru ce a făcut cu PSD și PNL. Acuzații dure

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a făcut acuzații dure la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta a declarat că șeful de stat a distrus PNL și Dreapta românească și a adus PSD la putere, lucru pentru care nu îl va putea ierta niciodată.

Ludovic Orban, acuzații dure la adresa lui Klaus Iohannis

Invitat la o emisiune TV, a vorbit despre dezamăgirea pe care i-a cauzat-o .

Președintele partidului Forța Dreptei, fondat în decembrie anul trecut, a declarat că șeful de stat a făcut mișcări politice nefavorabile pentru PNL, prin aducerea la puterea a Opoziției.

“Urmare a acțiunilor președintelui Iohannis, practic a fost distrusă Dreapta în România. Scena politică, în urma alegerilor, era destul de clară. La putere exista o coaliție de centru-dreapta, cu PNL principal partid de guvernământ, în Opoziție PSD și AUR, care aveau sub 50%.

Astăzi, Dreapta a fost pulverizată. PNL este la 13-14% si nu știu daca la alegeri va materializa procentul de 13-14%.

Nemulțumirea, frustrarea, revolta marii majorități a alegătorilor care cred în valorile liberal-conservatoare și care au votat PNL, sau care n-au venit la vot în 6 decembrie că eram în valul doi de pandemie, este uriașă. Cei care sunt astăzi la butoane nu-și dau seama”, a spus Ludovic Orban, la .

De ce îl acuză Ludovic Orban pe Klaus Iohannis

Ludovic Orban a mai spus că președintele Klaus Iohannis a distrus PNL și Dreapta românească, pe scena politică, abandonând orice reformă și dezamăgindu-i pe toți cei care cred în valorile liberal-conservatoare.

Acesta a subliniat faptul că șeful de stat le-a promis oamenilor că va lupta pentru debirocratizare și că va da reforme care să rezolve această problemă, cu care se confruntă cetățenii de mulți ani, însă că și-a uitat promisiunile.

“Practic, Iohannis a distrus nu numai PNL, nu numai Dreapta românească, a distrus inclusiv perspectivele unei guvernări coerente de centru-dreapta. Care să se bazeze pe investiții, pe încurajarea inițiativei individuale, pe ce înseamna mișcarea înainte – cercetare, inovare, creație, implementare, aducerea de know-how, în materie de reformă a statului, de depolitizare a administrației, de ocupare prin concurs, digitalizarea administrației publice.

Am făcut-o în pandemie, am obligat instituțiile publice să comunice online cu cetățenii. Numai că după ce am plecat de la Guvern ușor-ușor s-a revenit la hârtii. Era o serie de reforme pe care ne-am angajat să le facem.

Și președintele s-a angajat să le facem, la alegerile din 2019, pe care le-a abandonat complet. A adus PSD la putere. PSD, în postură de principal partid de guvernământ, care în ultimul an și jumătate va deține poziția de premier si oricum deja dă tonul guvernării”, a mai precizat președintele partidului Forța Dreptei.