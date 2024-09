Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre o coaliție de centru-dreapta: ”Forţa Dreptei a decis”

Ludovic Orban a anunțat luni că care să aibă capacitatea de a învinge PSD la alegerile prezidențiale și parlamentare.

”Forţa Dreptei a decis”

”În ceea ce priveşte strategia pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale, Consiliul Naţional a decis să susțină constituirea unei alianţe a formaţiunilor politice de centru-dreapta, democratice, care se opun PSD şi a stabilit ca obiectiv politic pentru Forţa Dreptei să participe la o coaliţie care să aibă capacitatea de a învinge PSD în alegerile prezidenţiale şi parlamentare”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul partidului Forța Dreptei a declarat că a avut mandat de negociere cu liderii mai multor formațiuni politice de centru-dreapta democratice.

”Suntem într-un stadiu al negocierilor care mă face să fiu optimist şi îmi permite să spun că există cu adevărat posibilitatea unei coagulări serioase a formaţiunilor politice de centru-dreapta, de orientare liberală, conservatoare”, a mai spus Ludovic Orban.

Totodată, Orban a infirmat informațiile potrivit cărora, negocierile cu USR s-au poticnit și a subliniat că a acceptat să nu intre în cursa pentru Cotroceni și

”Punctul meu de vedere este că nu ne-am poticnit. În ceea ce ne priveşte pe noi, am venit cu o deschidere mare. (..) Eu am acceptat să nu particip în competiţia de desemnare a candidatului la preşedinţie şi am acceptat să susţin candidatura lui Elena Lasconi, care este, cred eu, o dovadă că ne dorim şi suntem dispuşi să renunţăm”, a transmis președintele Forței Dreptei.

”Am purtat negocieri de bun simţ”

Mai mult, politicianul a ținut să precizeze că ”am purtat negocieri de bun simţ, decente în ceea ce priveşte reprezentarea parlamentară, care pleacă tocmai de la implicarea cât mai serioasă a tuturor formaţiunilor politice, indiferent de mărimea lor, de centru-dreapta, care să ducă la susţinerea candidatului la prezidenţiale pentru a ajunge în turul doi”.

Ludovic Orban a transmis că din punctul său de vedere nu este o poticneală, ”ci a existat o diferenţă de opinii în negocieri, firească”.

În plus, el a mai spus că discuţiile cu reprezentanții USR au vizat și formarea unei alianţe electorale, între partidele de centru-dreapta.

Anterior, Elena Lasconi a anunțat că a propus Forţei Dreptei, dar şi celorlalte partide de centru-dreapta, formarea unei alianțe care să se numească USR și că se așteaptă ca după alegeri PNL și UDMR să li se alăture.