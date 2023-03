Ludovic Orban, audiat la DNA în dosarul Romarm. Primele declarații ale fostului premier

Ludovic Orban a fost audiat, miercuri, la DNA în legătură cu achizițiile făcute de Romarm. Fostul premier se înscrie pe o listă lungă cu foști membri ai Guvernului din perioada pandemiei care au dat explicații în fața procurorilor.

În februarie și în debutul lui martie, un fost ministru al economiei și actualul ministru al energiei erau prezenți la sediul DNA pentru audieri. E vorba de politicianul USR Claudiu Năsui și de liberalul Virgil Popescu. Ambii au calitate de martor în acest dosar.

Miercuri, 29 martie, în fața procurorilor DNA a ajuns și Ludovic Orban. Fostul premier a fost în pandemie. În acea perioadă, statul ar fi dat peste un milion de dolari pentru echipamente de producere a măștilor. Acestea s-au stricat după punerea în funcțiune.

Ludovic Orban a oferit declarații la ieșirea de la DNA. Printre altele, acesta a spus că nu știa de implicarea lui Victor Pițurcă și că va oferi toate informațiile care îi vor fi solicitate de procurori. Acesta are calitate de martor în dosar.

”Eu am fost chemat ca martor la solicitarea părților, am dat toate informațiile cu privire la această anchetă. Dacă mi se mai solicită voi da, evident, orice informație. (n.r. Ce știați despre implicarea familiei Pițurcă? întrebat de reporteri) Nimic. Îl cunosc pe domnul Pițurcă, dar nu am discutat cu domnul Pițurcă acest subiect, cred că nu l-am văzut din 2018 sau 2019.

Nu m-am documentat (n.r. dacă este păguboasă sau nu afacerea Romarm). Nu numai România a fost prins nepregătită de această criză economică. Nu cunosc conținutul dosarului, nu mi s-a adus la cunoștință. Nu cunosc exact ce i se impută, ce infracțiune se consideră că a săvârșit directorul Romarm”, a afirmat Orban.

Nume importante implicate și cercetate în dosarul Romarm

În ianuarie 2023, DNA a deschis un a unor măști neconforme în timpul pandemiei. Rând pe rând, în dosar au fost reținuți șeful Romarm, Gabriel Țuțu, și fostul selecționer Victor Pițurcă. Ambii au fost eliberați ulterior de judecători.

În primul an al pandemiei, 2020, Guvernul anunța că Romarm a început producția de măști. Activitatea companiei a durat foarte puțin. Utilajul de producere, în valoare de peste un milion de dolari – luat din China – s-a stricat încă din primele zile.

Ministrul economiei de la acea vreme, Virgil Popescu, anunța că Romarm a demarat producția. Pe 29 aprilie 2020, însuși premierul . Era una dintre puținele zile în care linia de producție a funcționat.