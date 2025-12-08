Ludovic Orban, avertisment despre Nicușor Dan: „Există riscul ca puterea să i se suie la cap”

News

Ludovic Orban susține că există un risc real ca Nicușor Dan să fie victima a puterii și să uite cine i-a fost alături în momentele în care a avut nevoie. Semnal de alarmă tras de fostul premier.
Mădălina Cristea
08.12.2025 | 14:03
Ludovic Orban avertisment despre Nicusor Dan Exista riscul ca puterea sa i se suie la cap
Ludovic Orban, avertisment despre Nicușor Dan. De ce există riscul să i se urce puterea la cap șefului statului. Sursa foto: Colaj Fanatik
Fostul premier și lider liberal Ludovic Orban a comentat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, însă a tras și un semnal de alarmă despre cum funcțiile importante în stat și puterea îi pot schimba pe oameni în rău. Politicianul a declarat chiar că există un risc real chiar și în cazul președintelui Nicușor Dan ca acest lucru să se întâmple.

Ludovic Orban, semnal de alarmă la adresa lui Nicușor Dan

Ludovic Orban a subliniat că de-a lungul carierei sale politice a sprijinit mulți politicieni care, odată ajunși la conducere, au uitat cui trebuie să dea socoteală și s-au lăsat corupți de putere. Liberalul a dat chiar și exemple concrete, cum ar fi Klaus Iohannis, Florin Cîțu sau Crin Antonescu. Deși a precizat că mesajul este unul general valabil, Orban a avertizat că și actualul șef al statului, Nicușor Dan, poate ajunge o victimă a puterii.

„Mesajul meu este un mesaj generic. Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, o parte dintre ei, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere. Știți acel dicton foarte înțelept care spune că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut.

Iohannis, de exemplu, sau Cîțu sau alții, Crin Antonescu, pe care l-am susținut să ajungă președintele PNL, retrăgându-mă în favoarea lui și, după ce a ajuns președinte, a făcut concret să mă dea pe mine afară din funcția de prim-vicepreședinte. Nu m-am referit în mod explicit la Nicușor Dan, dar există un risc, în cazul oricărui deținător de putere, și în cazul lui Nicușor Dan, ca puterea să i se suie la cap”, a explicat Ludovic Orban, la Digi24.ro.

Orban, cuvinte de laudă la adresa lui Ciprian Ciucu: „Cel mai bun candidat”

La adresa lui Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, Ludovic Orban are numai cuvinte de laudă. El a ținut să precizeze că a fost alături de liberal încă din momentele în care acesta nu părea să aibă șanse reale de câștig în fața contracandidaților.

De asemenea, fostul premier este sigur că Ciucu va face treabă bună încă din prima zi, fiindcă a demonstrat deja la Sectorul 6 că se pricepe la administrație. Orban a mai declarat că noul edil nu are nevoie de timp de acomodare sau „alfabetizare” la primărie și că este capabil să rezolve rapid problemele bucureștenilor.

„Nu trebuie să-și facă alfabetizare la primărie și va putea încă din primul moment să se dedice conducerii Primăriei Capitalei pentru a rezolva problemele bucureștenilor, că de aceea l-au votat oamenii. În al 2-lea rând, l-am sprijinit pe Ciprian Ciucu, repet, atunci când puțină lume îi dădea șanse, pentru că am simțit că este cel mai bun candidat din zona democratică, proeuropeană, de centru-dreapta, zona liberală, care are cea mai mare șansă să câștige și mă bucur că a reușit să câștige”, a mai declarat Orban.

