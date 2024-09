Ludovic Orban candidează la președinție. Forța Dreptei, alianță cu PMP pentru următoarele alegeri

Anunțul lui Ludovic Orban a venit luni, împreună cu cel al alianței electorale dintre cele două partide, care vor merge împreună la alegerile prezidențiale și parlamentare.

Ludovic Orban candidează la președinție

a luat decizia de a candida la funcția de președinte al României și că decizia sa este o obligație morală față de cetățenii în slujba cărora este de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

„Astăzi îi anunț pe cetățenii României că am luat decizia de a intra în competiția pentru alegerea președintelui României.

Am luat decizia de a candida la funcția de președinte pentru că o consider o obligație morală pe care o am față de cetățenii români și un gest de responsabilitate față de viitorul României.

ADVERTISEMENT

Am o carieră politică de peste 30 de ani, în care am urcat, treaptă cu treaptă, pe aproape toate funcțiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetățeni.

Candidatura mea vreau să însemne un mesaj de încredere şi speranţă în viitorul ţării noastre şi în şansa fiecărui român de a reuşi în viaţă”, a declarat Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

Forța Dreptei, alianță cu PMP pentru următoarele alegeri

Cu aceeași ocazie Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, și , au anunțat alianța dintre cele două formațiuni politice pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale din acest an.

„Astăzi se naşte un pol politic de dreapta, un pol autentic pregătit de cea mai importantă bătălie din acest an. Partidul Mişcarea Populară şi partidul Forţa Dreptei au decis astăzi, în forurile de conducere, să pună bazele unei noi alianţe politice.

ADVERTISEMENT

Astăzi se naşte o adevărată forţă de dreapta, formată din PMP şi Forţa Dreptei, o alianţă politică liberal – conservatoare, care va intra în bătălia de la alegerile prezidenţiale şi alegerile parlamentare”, a declarat Eugen Tomac, la Palatul Parlamentului.

Liderul PMP a mai afirmat că România trece printr-un moment critic, „printr-un moment de criză de oameni politici capabili să vină cu soluţii la problemele reale prin care trece societatea românească.

Dreapta are obligaţia să vină cu soluţii pentru că cetăţenii au obosit să asiste la o mare înşelătorie pe care o vinde PNL. Cei care stau în pat cu PSD nu pot fi o soluţie pentru electoratul de dreapta.

De aceea am hotărât astăzi să punem bazele acestei alianţe politice. De asemenea, am început discuţii constructive cu Alternativa Dreaptă şi cu cei din Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache.

Pentru noi e foarte important să fim împreună în aceste bătălii importante, pe care le vom duce pentru viitorul României toate forţele oneste şi curajoase de dreapta”.