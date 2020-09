Ludovic Orban, chemat de urgență la Cotroceni. Va avea o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis pe tema Legilor Justiției

Ministerul Justiției va anunţa în cursul zilei de miercuri, 30 septembrie, modificările ce urmează să fie aduse Legilor Justiţiei privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii.

În acest sens, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, Klaus Iohannis va avea începând cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu premierul Ludovic Orban și ministrul Cătălin Predoiu.

De altfel, șeful statului a atras atenția încă din 26 august asupra modificărilor ce trebuie aduse controversatelor Legi ale Justiției și cerea Ministerului să lanseze în dezbatere publică proiecte reparatorii.

„Pot să reafirm că am toată încrederea că Justiția își va face treaba, dar așa cum am explicat, mă aștept și eu să se lucreze în așa fel încât cei vinovați să plătească în timp util. Și eu am fost nemulțumit că acele mari dosare au rămas mari restanțe ale Justiției și sunt în continuare de părere că se va lucra și se va recupera.

Aici avem un punct foarte important și foarte sensibil. Legile Justiției au fost ciuntite de PSD, PSD care a încercat să pună mâna pe Justiție, să politizeze Justiția și să o controleze. Nu le-a ieșit, fiindcă românii au ieșit la referendum și au spus «Stop!».

Dar legile încă nu au fost corectate, și în acest sens am avut solicitarea spre Guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte prin care se repară legile Justiției care au fost aduse într-o formă parțial total nepotrivită de majoritatea PSD-istă.

Am mari speranțe, repet, am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare legile Justiției, și care să redea și demnitate și posibilitate judecătorilor, procurorilor ca să facă ordine și în dosarele care sunt restante”, a declarat Klaus Iohannis în conferința de presă susținută la vremea respectivă.

Ministerul Justiției lansează în dezbatere publică proiectele reparatorii ale legilor Justiției

Tot pe 26 august, Ministerul Justiţiei anunţa că proiectele reparatorii ale Legilor Justiţiei la care făcea referire șeful statului vor fi lansate în dezbatere publică în cursul lunii septembrie, alături de alte acte normative importante pentru sistemul judiciar.

„Ministerul Justiţiei salută declaraţia Preşedintelui Iohannis privind legile justiţiei! Ministerul Justiţiei va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie.

După publicarea lor pe site-ul Ministerului Justiţiei până la finalul lunii septembrie, Ministerul Justiţiei va organiza largi consultări cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor, sindicatele grefierilor, Comisia Europeană, GRECO etc, înainte de a fi transmis CSM, unde, de asemenea, vor avea loc largi consultări şi discuţii pe marginea proiectelor”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții MJ.