Ludovic Orban: „Cine nu are simptome nu trebuie să se ducă la spital neapărat”

Ludovic Orban se opune cu vehemență ca spitalele să fie deschise pentru oamenii care nu au nevoie de îngrijiri medicale, în contextul pandemiei de Covid-19.

Premierul le cere acelor oameni care nu au simptome de Covid-19 să nu meargă la spital pentru a nu „aglomera” spitalul.

„Cine nu are simptome, cine nu are în mod evident nevoia de a i se evalua starea de sănătate, nu trebuie să se ducă la spital neapărat”, a transmis Orban.

Ludovic Orban le transmite românilor să nu mai aglomereze spitalele

„Anchetele epidemiologice, aici am înţeles că aţi avut deja discuţii cu reprezentanţii medicilor de familie. Aşteptăm nişte rezultate, pentru că avem nevoie de implicarea medicilor de familie, în diferitele etape. Cine nu are simptome, cine nu are în mod evident nevoia de a i se evalua starea de sănătate, nu trebuie să se ducă la spital neapărat. Poate medicul de familie sau un medic de la Direcţia de sănătate publică să îi evalueze starea de sănătate. Nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de evaluarea stării de sănătate sau de îngrijiri spitaliceşti, lăsând persoane care poate au nevoie de îngrijiri spitaliceşti să aştepte”, a explicat Ludovic Orban, conform News.ro.

Premierul a cerut managerilor de spitale să gândească o zonă intermediară pentru pacienții care au nevoie de ventilare mecanică, dar nu au nevoie de internare la Tarapie Intensivă.

„Evident, creşterea capacităţii de tratare în secţiile de terapie intensivă şi mai serioasă aplicare a acelor zone intermediare. Numărul de pacienţi care sunt trataţi în secţiile de terapie intensivă este mai mare decât numărul pacienţilor care sunt în ventilaţie mecanică”, a completat Orban.

Cel mai important, Orban a decis să crească capacitatea de testare, după aproape 7 luni în care Guvernul său a fost criticat de multă lume pentru că nu este capabil de acest lucru.

„În continuare urmărim obiectivele clare: creşterea capacităţii de testare. Am discutat de măsurile pentru creşterea capacităţii de testare. Să nu existe niciun blocaj. Nici la recoltarea exudatului. Aici, aveţi grijă, trebuie puţin nuanţată reglementarea, astfel încât să nu apeleze toţi cei care nu au simptome evidente la 112, pentru că încarcă sistemul de ambulanţă şi reduce capacitatea de răspuns pe care o are pentru urgenţele reale.

Acolo unde este nevoie, faceţi parteneriate inclusiv cu companii private, care sunt specializate în astfel de tipuri de activităţi, inclusiv de tip call center, ca să creşteţi capacitatea de răspuns. Digitalizarea este iarăşi foarte importantă, astfel încât să fluidizăm toate procesele”, a adăugat Orban.

