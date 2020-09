Ludovic Orban, despre fiul său, Tudor: „L-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, e pe propriile picioare”

Ludovic Orban este un personaj prezent în viața tuturor românilor prin funcția ocupată în momentul de față. Prim-ministrul României este, înainte de om politic, tată și soț. El, însă, a dat mereu dovadă de discreție în ceea ce privește familia și rareori a vorbit în public despre subiecte personale.

Tudor Orban este fiul sefului Executivului de la noi din țară, are 21 de ani și este student la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bucureşti. Tânărul este o fire mai retrasă, nu dorește să iasă în evidență cu nimic, incluzând aici și gradul de rudenie cu Ludovic Orban, aspect cu privire la care este foarte discret.

Nici tatăl său nu divulgă prea multe informații despre familie. Recent, însă, în contexul pandemiei, Orban senior a fost auzit dându-și fiul drept exemplu pozitiv pentru un comportament responsabil. „Băiatul meu nu s-a dus cu ei în Vama Veche. 14 zile după ce se duc prietenii lui în Vama Veche nu se mai întâlnește cu ei”, a declarat premierul la digi24, conform okmagazine.ro.

Ludovic Orban, despre copilăria fiului său și problemele apărute în școală: „L-am crescut foarte liber”

Una dintre singurele persoane care au izbutit să-l facă pe Ludovic să povestească despre fiul său, este răposata jurnalistă Cristina Țopescu. Într-un interviu acordat acesteia, în anul 2017, premierul, pe atunci deputat, vorbea despre copilul său cu mândrie.

„E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios.”, povestea politicianul.

Ludovic a mărturisit și ce poziție a adoptat în raport cu copilul în procesul educării acestuia: „L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc.”

Premierul a recunoscut și că:„au fost unele pedepse, dar neaplicate cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă.”

Șeful executivului s-a amuzat la amintirea unui episod petrecut în școala generală, când unul dintre colegii fiului său l-a acuzat pe acesta că ar fuma și ar vandaliza clădirile, pictând graffiti. Răspunsul lui Orban a fost unul cât se poate de hotărât, are încredere în fiul său.

„Vă pot asigura că Tudor nu fumează, am foarte mare grijă în ceea ce priveşte acest aspect. Într-adevăr, el este foarte pasionat de desen, îşi petrece foarte mult timp şi acasă făcând acest lucru. Dar este vorba de artă, nu de mâzgălituri. A dezvoltat un interes pentru graffiti de când am mers împreună prin mai multe ţări din Europa, unde a văzut pereţi pe care erau desene foarte interesante. Este vorba de obiective turistice amenajate astfel, nu vandalizate. Chiar am avut o discuţie cu el şi i-am spus că îl voi anunţă atunci când consiliul local decide că anumite spaţii din Capitală să fie amenajate special pentru graffiti, iar acolo are voie să-şi încerce talentul.”, a explicat el, conform sursei citate anterior.

