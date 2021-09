Ludovic Orban, despre implicarea președintelui Iohannis în alegerile din PNL: “Nu e constituțional”

pentru a rămâne în funcția de prim-ministru al României.

, angajându-se să facă acest lucru foarte repede dacă va câștiga alegerile interne din PNL.

Ludovic Orban, despre o implicare a lui Iohannis în congresul PNL: “Nu e constituțional”

“Problema pe care o avem astăzi că după deciziile luate de premier, practic un partid din coaliție s-a retras din Guvern. La ora actuală, baza parlamentară a actualului Guvern este constituită din 160 de voturi, cu 70 de voturi în minus față de majoritate. Nu poți avea un Guvern fără să ai majoritatea parlamentară.

Prezența președintelui la evenimente ale PNL este cunoscută, președintele dacă vă aduceti aminte a participat la reuniunea organizată împreună cu PPE, a participat la lansarea PNRE, a mai avut prezențe alături de PNL, este o prezență binevenită la întâlnirile partidului.

Președintele României nu poate sa își permită să fie partizan într-o competiție care are loc în interiorul unui partid politic. Nu poate constituțional și sunt convins că nici moral nu poate manifesta partipris pentru un candidat sau altul, cel puțin în pozițiile sale publice, asta chiar excede Constituția și poate să creeze o problemă în PNL.

Dacă este ales un candidat sprijinit de președinte, toată lumea va spune că este un candidat impus de președinte, dacă este ales un alt candidat, se va crea impresia că există o ruptură între președinte și PNL. În discuțiile pe care le-am avut cu președintele nu a spus niciodată, de exemplu, ‘cine să îl mai înțeleagă pe Ludovic?’

Eu am aflat de la colegi de-ai mei că Florin Cîțu dorește să își depună candidatura, nici măcar nu am auzit de la premier, a trebuit să îl sun eu pentru a-mi spune acest lucru. Sigur că am o serie de semnale din teritoriu, mulți președinți de filiale care îl susțin pe Cîtu își intemeiază sprijinul pe baza faptului că pe premier îl susține președintele Iohannis.

Eu nu am văzut nicio declarație publică a președintelui pentru susținerea lui Florin Cîțu, nu am de unde să știu dacă au existat discuții între lideri de filială și președinte în care acesta să își manifestat vreo preferință. Nu neg că ar fi așa, dar nu am de unde să știu ce discuții poartă președintele cu membri PNL.

Președintele trebuie să fie în parteneriat cu întregul Partid Național Liberal, nu cu o parte. Președintele are nevoie de un PNL care să își găsească rapid unitatea după această competiție. Nu e nici constituțional, nu îți poți manifesta tu ca președinte să îți manifești o preferință. Eu nu le consider declarații pe acelea, din discuții informale nu se fac știri, nu sunt declarații publice.

Eu am capacitatea de a reface coaliția, acest lucru se vede din modul respectuos în care m-am purtat cu partenerii din coaliție, eu sunt un om care respectă înțelegerile, din punctul meu de vedere coaliția nu s-a destrămat încă, a apărut un moment de criză din cauza unor decizii ale premierului”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.