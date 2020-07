Ludovic Orban, despre închiderea Dosarului 10 august: ”M-a întristat, nu înțeleg decizia”

Primul-ministru Ludovic Orban s-a declarat întristat de faptul că procurorii DIICOT au clasat dosarul violențelor comise la mitingul din 10 august 2018. Premierul crede că decizia este ”contrară” cu ceea ce li s-a întâmplat celor care au protestat pașnic atunci, informează News.ro.

”Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înţeleg, care este contrară a ceea ce au păţit toţi protestatarii paşnici din Piaţa Victoriei şi contrară a tot ceea ce au văzut oamenii la televizor”, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban.

Șeful Guvernului a precizat că, deși crede că vinovații ar trebui pedepsiți, nu se va implica în deciziile justiției dând ordine anchetatorilor.

”Cred că există posibilităţi de a schimba lucrurile. În ceea ce mă priveşte pe mine, consider că orice vinovat trebuie pedepsit şi că acest lucru trebuie realizat de justiţia din România. Pe de altă parte, nu îmi cereţi să dau ordine procurorilor-şefi, nu-mi cereţi să fac ceea ce au făcut alţii – să intre cu bocancii în Justiţie – pentru că nu am s-o fac. Se ştie clar că decizia de preluare a dosarului de căre DIICOT s-a luat când ministru era Tudorel Toader şi şeful DIICOT era Bănilă. De ce s-a ajuns la acest rezultat nu pot să vă dau răspusul”, a spus Orban.

El a adăugat că guvernul său a oferit tot sprijinul pentru soluţionarea dosarului.

Închiderea dosarului, justificată prin ”complicitatea morală”

DIICOT a clasat dosarul violențelor de la protestul din Piața Victoriei desfășurat pe 10 august 2018 în ce privește săvârşirea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale și acuzaţiile la adresa celor care au coordonat acțiunile represive ale jandarmeriei.

În schimb, a fost declinată către Parchetul Militar urmărirea penală împotriva jandarmilor care ”au exercitat violenţe nejustificate împotriva unor protestatari”, aceștia riscând în continuare să fie acuzați pentru purtare abuzivă, abuz şi neglijenţă în serviciu.

În rezoluția de clasare, procurorii DIICOT invocă o ”complicitate morală” a protestatarilor pașnici cu cei care au aruncat cu diverse obiecte în forțele de ordine, conceptul fiind explicat pe în mai multe paragrafe ale rezoluției. Astfel, nu toate ”victimele colaterale” ale intervenției jandarmilor ar fi fost și ”victime inocente”.

Conceptul de complicitate morală, utilizat în Dreptul penal ca desemnând ‘un ajutor sau sprijin care vizează latura psihică a faptei săvârşite de autor şi constă în actul de natură să întărească moralul acestuia la comiterea faptei’, impune în cauză luarea în discuţie a distincţiei existente între conceptul de ‘victimă colaterală’ a confruntării unor terţi şi cea de ‘victimă inocentă’ a aceluiaşi gen de manifestare.

Urmărirea penală efectuată în cauză a materializat probator faptul că nu toate victimele asociate conceptului de ‘victimă colaterală’ a acţiunilor întreprinse de jandarmi împotriva persoanelor care manifestau un comportament violent sunt şi ‘victime inocente’ în sensul în care, deşi au depus toate diligenţele pentru a nu fi asociate pe palierul susţinerii sau încurajării acţiunilor persoanelor violente, delimitându-se de acestea, au suferit totuşi vătămări în urma acţiunii forţelor de ordine”, susțin procurorii.