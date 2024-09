Ludovic Orban, dezamăgit că nu a putut face o alianță de centru-dreapta. „Nu am avut cu cine, lipsă de viziune, foame de funcții”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a afirmat, luni, că a încercat să adune forțele politice de centru-dreapta pentru a avea o strategie în vederea unei victorii la alegerile prezidențiale însă „nu a avut cu cine” cu toate că a fost „dispus la concesii importante” doar pentru a realiza acest pol politic.

„Am fost dispus la concesii importante”

Ludovic Orban, președintele , a explicat, luni, de ce nu a mai fost o prezență în spațiul politic în ultima perioadă, afirmând că a făcut eforturi pentru a coagula forțele de centru-dreapta în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Orban a spus că a urmărit o strategie pentru ca bătălia pentru Cotroceni să fie câștigată de către un candidat al dreptei, fiind „dispus la concesii importante” în acest demers.

„Am tăcut o perioadă pentru că am încercat să pun umărul la coagularea formațiunilor politice de centru-dreapta. Am căutat soluții de unire a forțelor democratice pentru o strategie care să dea posibilitatea câștigării alegerilor prezidențiale de către un candidat de dreapta și formării unei coaliții de guvernare de orientare liberală după alegeri. Am fost dispus la concesii importante doar pentru a putea realiza unirea forțelor”, a scris președintele Forța Dreptei pe contul al formațiunii politice.

„Nu am avut cu cine”

În ciuda acestor eforturi, a continuat Ludovic Orban, rezultatele nu au fost cele dorite, el invocând orgolii politice, lipsa de leadership și „foamea de funcții” cu care s-a confruntat, toate ducând în cele din urmă la un eșec.

„Nu am avut cu cine. Leadership-ul slab, sectarismul partinic, orgoliile nejustificate, lipsa de viziune și foamea de funcții au dus la un rezultat pe care nu l-am dorit”, se arată în postarea lui Ludovic Orban.

„Voi continua lupta contra PSD”

Președintele Forța Dreptei a mai afirmat că, în ciuda acestor neajunsuri, el va susține în viitor „principiile, valorile și soluțiile liberale”, spunând că este convins ca România nu se poate dezvolta decât pe calea liberală

„Chiar și în aceste condiții voi promova în continuare principiile, valorile și soluțiile liberale. Convingerea mea este că România nu își poate atinge potențialul de dezvoltare decât prin politici liberale. Voi lupta la fel de determinat ca și până acum pentru a realiza în România o democrație autentică care să garanteze drepturile și libertățile pentru fiecare cetățean român și care să permită fiecărui om să se realizeze în viață prin propriile merite”, scrie Orban.

Aceeași luptă, precizează Ludovic Orban, o va duce împotriva social-democraților și a „sateliților” , care, spune al, au în plan de „dominație” asupra statului și a spațiului politic.

„Voi continua lupta contra PSD și contra sateliților acestuia. Voi face tot ce este posibil pentru a împiedica realizarea planului de dominație al PSD, care urmărește capturarea tuturor instituțiilor statului și impunerea unui monopol politic. Forța Dreptei va fi prezentă în aceste alegeri. Cu o viziune pentru România, cu programe realiste și bine fundamentate, cu candidați onești și bine pregătiți”, încheie Ludovic Orban.