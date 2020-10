Ludovic Orban, din nou în autoizolare! Și Nicușor Dan se testează pentru COVID-19

UPDATE: Nicuşor Dan a anunțat printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că a efectuat testul COVID-19. Acesta precizează, totodată, că va rămâne în izolare până la aflarea rezultatului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am făcut testul COVID-19 şi am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului.

În afara emisiunilor TV, am purtat permanent mască şi militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptom specific bolii. Revin curând – cu veşti bune, sper”, a scris primarul ales al Capitalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE: Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a anunțat că va urma exemplul premierului Ludovic Orban și se va testa pentru coronavirus. Acesta a participat ca invitat la ediția de miercuri a emisiunii lui Silviu Mănăstire. Nefiind un contact direct, nu va intra, însă, în izolare.

„Am fost într-o emisiune TV, miercuri, înainte ca domnia sa (n.r.Silviu Mănăstire) să fie confirmat. Nu intru în definiția contactului, dar aseară am aflat informația și în cursul zilei de azi o să mă testez, ca să fie lucrurile foarte clare.

ADVERTISEMENT

Există niște măsuri care reglementează această chestiune. Conform definiției de caz, nu sunt contact direct și nu am obligația legală de a mă izola. O să fac testele și o să iau decizia în consecință”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ȘTIREA INIȚIALĂ: Ludovic Orban a solicitat luni dimineață efectuarea unui test pentru noul coronavirus și a suspendat participarea la evenimentele programate luni, 5 octombrie, după ce una dintre persoanele alături de care a participat recent la o emisiune televizată a fost confirmată pozitiv.

În aceste condiții, premierul a decis să se autoizoleze la birou, pentru a evita contactul cu alte persoane. Va rămâne acolo până la primirea rezultatului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unor surse citate de Digi 24, starea sa de sănătate este în momentul de față cât se poate de bună. Acesta nu manifestă niciun simptom specific agentului patogen care provoacă zilnic mii de victime la nivel global.

„Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate în cursul zilei de astăzi, 5 octombrie a.c., a fost suspendată urmare a faptului că una din persoanele alături de care s-a aflat în același platou de televiziune, în cursul săptămânii trecute, a fost confirmată pozitiv, duminică, la testul pentru noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

Premierul Ludovic Orban a solicitat în această dimineață efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus. Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Până la primirea rezultatului, premierul a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Luni dimineață, Orban ar fi trebuit să participe la o vizită de lucru împreună cu vicepremierul Raluca Turcan și cu primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan. Aceasta era programată în jurul orei 9:00, la Ministerul Fondurilor Europene.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la ora 14.00 avea programată o vizită de lucru la Uzina Mecanică București, împreună cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, și cu ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. Toate întâlnirile fizice cu alte persoane au fost suspendate până la aflarea rezultatului testului.

A participat la emisiunea lui Silviu Mănăstire, diagnosticat recent cu noul coronavirus

Premierul Ludovic Orban a participat în calitate de invitat la ediția de marți, 29 septembrie a emisiunii moderate de Silviu Mănăstire. Acesta din urmă a confirmat într-un interviu acordat recent că testul său a ieșit pozitiv sâmbătă, 3 octombrie.

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afară de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid.

Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seama când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție. Odată cu deschiderea activităților, oamenii au venit, au plecat.

Repet, poți să respecți reguli și eu le-am respectat, dar dacă e să se întâmple, se întâmplă. Toate lucrurile trebuie văzute prin respectarea normelor la sânge ca să poți să ajungi în situația să minimizezi infectarea.

Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți COVID. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul.

Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci voi merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de COVID-19 este pierderea mirosului și gustului”, a declarat Mănăstire, potrivit paginademedia.ro.