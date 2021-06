Ludovic Orban, după ce moțiunea de cenzură a picat: „A fost un balon de săpun”

Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură care a fost depusă împotriva guvernului Cîțu a fost un balon de săpun care s-a spart. Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că moțiunea a fost respinsă cu un număr mare de voturi, astfel că majoritatea parlamentară necesară nu a fost întrunită.

De asemenea, a transmis că coaliția de guvernare aplică în continuare politica pe care au anunțat-o în campanie.

Totodată, liderul liberal a ținut să precizeze și faptul că are o putere foarte mare în partid, din calitatea sa de lider, deoarece niciun parlamentar al PNL nu a votat moțiunea de cenzură, exact așa cum au decis înainte.

„A fost un balon de săpun. Azi s-a spart, moţiunea de cenzură a căzut la un număr de voturi foarte mare.

Coaliţia guvernează în continuare şi aplicăm programul de guvernare pe care ne-am angajat în faţa Parlamentului şi a românilor să îl punem în practică.

Astăzi am arătat forţa pe care o am în partid pentru că niciun parlamentar al PNL nu a votat moţiunea de cenzură, aşa cum am hotărât”, a afirmat Ludovic Orban.

Ce a declarat Florin Cîțu, după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului său a picat

Și Florin Cîțu a făcut declarații, după ce votul moțiunii de cenzură arăta că aceasta a picat. El a lansat un nou atac pentru cei de la PSD, care au discutat despre sărăcia care există în țara noastră.

El i-a acuzat pe aceștia că se preocupă de sărăcie, dar ei trăiesc în condiții de lux și poartă ceasuri care costă cât un apartament și hainele scumpe.

„Domnilor de la PSD, ce-mi place mie când vă îngrijorează sărăcia din România, cu cămăşi scumpe şi ceasuri care costă cât un apartament şi staţi şi vă îngrijorează sărăcia din România.

Domnule Ciolacu, oamenii deja ştiu, s-au hotărât şi vă spun să plecaţi acasă”, a spus prim-ministrul.

a picat, deoarece nu s-a ajuns la necesarul de voturi pentru ca guvernul Cîțu să fie demis. Erau necesare 234 de voturi și au fost date 201.