Ludovic Orban, după ce Rareș Bogdan i-a cerut demisia: ”Până la congres, eu sunt președinte”

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și încă lider al PNL, a avut o primă reacție oficială după ce Rareș Bogdan și o serie de lideri liberali i-au cerut demisia din fruntea partidului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul premier nu pare intimidat de aceste critici de ultim moment și le transmite celor care îl contestă că, până la congresul din acest an, el rămâne președinte al PNL.

Orban spune că, în prezent, rolul său este acela de a asigura coeziunea partidului și de a găsi soluții pentru gestionarea pandemiei și ieșirea din criza economică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ludovic Orban, prima reacție după ce Rareș Bogdan și alți lideri PNL i-au cerut demisia

Marți, 19 ianuarie, a venit și prima reacție oficială a lui Ludovic Orban, președintele PNL, față de atacurile lansate duminică de Rareș Bogdan la adresa sa.

Președintele Camerei Deputaților nu pare marcat de atacul prim-vicepreședintelui, și spune că nu demisionează și rămâne în fruntea PNL până la congresul din acest an.

ADVERTISEMENT

Orban este interesat în acest moment de a menține unitatea partidului și de a scoate țara din criza sanitară și cea economică.

”În calitate de președinte al PNL, obligația mea e să asigur coeziunea partidului, să asigur eficiența și unitatea în coaliția de guvernare. Cetățenii așteaptă soluții pentru probleme, o organizare în pandemie, o reluare rapidă a creșterii economiei. Orice am de discutat, discut în interiorul PNL.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi s-a mai pus această întrebare. Președintele PNL este ales de congres. Am avut un congres în iulie 2017, vom avea încă unul în acest an. Până atunci, eu sunt președinte și dacă voi candida din nou vă voi anunța acest lucru.

Orice decizie se va lua în cadrul conducerii statutare, o vom anunța ulterior. Eu nu discut public acest lucru”, a spus Orban, marți, imediat după ce s-a vaccinat anti-Covid la Spitalul Militar din Capitală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce a spus Rareș Bogdan despre Orban

Actualul europarlamentar Rareș Bogdan, unul dintre apropiații președintelui Klaus Iohannis, l-a criticat dur pe Orban, despre care a spus că ar fi trebuit să-i ceară demisia imediat după alegeri.

Fostul om de televiziune îl acuză pe fostul premier că are un mod dictatorial de a conduce PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți liberali din fruntea partidului.

ADVERTISEMENT

”Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic.

Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora.

ADVERTISEMENT

Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul”, a spus prim-vicepreședintele PNL, la Aleph News, duminică seara.