Ludovic Orban explică cum a ajuns Florin Cîțu prim-ministru: “Au decis partenerii de la USR”. Ce zice despre congresul PNL

Ludovic Orban: “La congres mizez pe toți membrii PNL care doresc binele PNL. În data de 25 septembrie se va alege președintele PNL.”

Cosmin Prelipceanu: “E posibil ca unele organizații să se răzgândească?”

Ludovic Orban: “Clujul are de exemplu peste 170 de delegați. Dacă cineva crede că un președinte poate influența voturile tuturor delegaților, înseamnă că nu știe cum funcționează aceste lucruri.

Trebuie să fac câteva precizări. Momentan se numără doar președinți de filiale care au optat deschis. La ora actuală sunt 25 de președinți care și-au declarat susținerea pentru Florin Cîțu.”

Cosmin Prelipceanu: “Chiar și așa sunteți încrezător că veți obține voturi din organizațiile care îl susțin pe Florin Cîțu?”

Ludovic Orban: “E un congres la care participă 5000 de delegați, sigur că are o influență opțiunea președintelui. Dar dacă opțiunea președintelui a fost luată fără să ia cont de opțiunea delegaților…eu vă spun că vor fi filiale în care delegații nu vor vota pe baza susținerii președintelui de filială.”

Cosmin Prelipceanu: “De ce sunteți sigur?”

Ludovic Orban: “Pentru că așa s-a întâmplat.”

Cosmin Prelipceanu: “Ați stat de vorbă delegat cu delegat?”

Ludovic Orban: “E greu să stai vorbă delegat cu delegat când nici nu știi care vor fi delegații.”

Cosmin Prelipceanu: “Și atunci de ce sunteți sigur?”

Ludovic Orban: “Ei vor fi stabiliți printr-o procedură. Sigur că atunci când formezi delegația, trebuie să aduci din fiecare filială județeană oamenii cu cele mai bune performanțe electorale, care au muncit cel mai mult, care au arătat performanțe în exercitarea funcției de demnitate publică. Nu poți să nu aduci primarii, viceprimarii, consilierii locali, președinții de organizații orășenești, comunale.”

Cosmin Prelipceanu: “Cu ce îi veți convinge?”

Ludovic Orban: “Președintele se alege pe baza evaluării fiecărui delegat, cine este cel mai bun comunicator, cine este cel mai aproape de partid, cine are carismă, cine are performanțe.

Eu reprezint o garanție, o certitudine pentru performanța PNL. Eu am avut un mandat de patru ani de președinte în care am preluat partidul într-o situație critică.

După ce am câștigat alegerile prezidențiale din 2014 și ajunsesem la o cotă de încredere de peste 40%, am pierdut alegerile din 2016 cu un scor rușinos. Partidul era demoralizat, nu avea încredere în viitor, nu a fost făcută unirea, eu am rezultate în leadershipul pe care l-am exercitat.”

Cosmin Prelipceanu: “Rareș Bogdan spune că este prima dată când președintele PNL nu și-a dat demisia după ce a pierdut alegerile parlamentare.”

Ludovic Orban: “Nu știe istorie. A existat o singură dată când președintele și-a dat demisia după a pierdut alegerile și a fost vorba de Alina Gorghiu după alegerile din 2016, când am avut un scor rușinos.

Un președinte care și-a dus partidul la guvernare, Mircea Ionescu-Quintus, și-a continuat mandatul. Călin Popescu Tăriceanu chiar dacă era președinte interimar a adus partidul la guvernare. Este adevărat că nu am câștigat alegerile, dar este foarte interesant ca cei care vorbesc despre asta la fel precum cei din PSD sunt membri PNL.

Am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile prezidențiale cu cel mai mare scor, am câștigat alegerile locale, nu am câștigat alegerile parlamentare, dar trebuie să ținem cont de conjunctura în care s-au desfășurat acestea.

Eu am dus partidul la guvernare, având capacitatea de a construi o majoritate parlamentară, iar astăzi PNL este principalul partid aflat la guvernare.”

Cosmin Prelipceanu: “De ce nu sunteți prim-ministru?”

Ludovic Orban: “Eu mi-am asumat prin demisie rezultatul alegerilor, în momentul în care s-au blocat negocierile, noi am flexibilizat mandatul, Ludovic Orban premier sau Florin Cîțu premier. Cine a decis până la urmă premierul din PNL au fost partenerii de la USR, dacă îi întrebăm acum, probabil unii regretă.

Eu sunt un partener loial, eu îmi respect toate înțelegerile, am în vedere toate înțelegerile pe care le-am făcut. Strategia PNL a fost de a declanșa alegeri anticipate.

Când urma să declanșăm următorii pași, a venit pandemia. Ce strateg putea să prevadă asta? Iar când a venit pandemia, am fost responsabili față de România, am rămas la guvernare pentru a salva vieți, pentru a menține economia funcțională.”