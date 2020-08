Ludovic Orban, huiduit în Valea Jiului! Gafa care i-a scos din minți pe mineri

Ludovic Orban a mers joi, 6 august, în Valea Jiului, pentru a discuta cu localnicii și a depune o coroană de flori la Statuia Minerului din parcul „Carol Schreter”, Petroşani. Alocuțiunea susținută în cadrul acestui eveniment s-a încheiat, însă, cu o gafă care a stârnit nemulțumirea celor prezenți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În timp ce vorbea despre problemele minerilor, premierul a uitat complet denumirea minei Lonea, stârnind astfel un cor de huiduieli din partea oamenilor. „Ne bagi în faliment”, i-a strigat o persoană, în timp ce altele l-au acuzat că „minte cu nerușinare”.

În ciuda reproșurilor, Orban și-a continuat discursul și le-a explicat locuitorilor din Valea Jiului că Guvernul nu este responsabil de situația în care se află Complexul Energetic Hunedoara. Totodată, le-a garantat acestora că nu vor rămâne fără locuri de muncă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ludovic Orban, gafă de proporții în Valea Jiului. Discursul său a stârnit un cor de huiduieli

„Complexul energetic Hunedoara este după două ajutoare de stat care au fost acordate în nişte condiţii, dintre care un ajutor de stat trebuie înapoiat, ca urmare a deciziei Comisiei Europene, pentru că nu a fost acordat în conformitate cu legea”, și-a început premierul discursul susținut cu ocazia Zilei Minerului.

ADVERTISEMENT

În momentul în care a vorbit despre ajutorul acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea, Orban a avut parte de un mic blocaj. Acesta a uitat denumirea celei din urmă, spre nemulțumirea oamenilor, care nu au ezitat să îl huiduie şi să-i strige „Lonea” sau „Lonea, românule”.

„Iar al doilea ajutor de stat acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea a fost acordat pentru închiderea minelor până în data de 31 decembrie 2018 şi minele continuă să îşi desfăşoare activitatea”, a continuat șeful Executivului, după ce spiritele s-au mai calmat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Guvernul promite să sprijine autorităţile locale în proiectele cofinanţate prin fonduri europene

„Nu noi am creat situaţia în care se găseşte complexul energetic Hunedoara, dar vă garantez că vom găsi soluţii pentru păstrarea locurilor de muncă. Am luat decizii, am adoptat ordonanţe de urgenţă care au dat sume compensatorii către cei care urmau să fie disponibilizaţi.

Suntem atenţi la tot ceea ce se întâmplă în Valea Jiului, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru a vă sprijini. Nu spun asta doar aşa, ci pentru că ne pasă ce se întâmplă şi vom găsi soluţii pentru a vă susţine”, a adăugat Orban, dând, totodată, asigurări că Guvernul va adopta în scurt timp o hotărâre prin care vor fi făcute alocări din Fondul de rezervă în vederea asigurării resurselor financiare care să sprijine autorităţile locale în proiectele cofinanţate prin fonduri europene”, a anunțat premierul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată, Orban le-a promis minerilor că Guvernul va adopta o hotărâre prin care vor fi făcute alocări din Fondul de rezervă. În felul acesta se urmărește asigurarea resurselor financiare care să sprijine autorităţile locale în proiectele cofinanţate prin fonduri europene.

„Vreau să vă mai spun un lucru – indiferent de culoarea politică administraţiile locale din Valea Jiului trebuie să se unească în itiul pe care noi îl sprijim şi care va fi adoptat sub formă de lege şi pe care noi îl sprijim inclusiv la nivelul Comisiei Europene.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă itiu? Înseamnă că se unesc administraţiile şi pot să genereze, cu consultarea cetăţenilor din Valea Jiului proiecte prin care să obţinem direct finanţare de la UE, fără să fie necesar să treacă prin birocraţia de la Bucureşti sau prin alte pârghii şi proceduri.

Odată cu constituirea itiului va exista posibilitatea de a obţine fonduri europene care sunt generate de administraţiile locale în consultarea cetăţenilor. Nu în ultimul rând, există posibilitatea de a utiliza resurse financiare şi din ceea ce se numeşte Just Transition Fund, Fondul pentru o tranziţie echitabilă, care este un fond constituit de Comisia Europeană şi de care România va beneficia.

ADVERTISEMENT

Şi acest fond va genera resurse care vor putea fi folosite fie de Guvern, fie de autorităţile locale tot pentru astfel de proiecte de dezvoltare economică. M-a întrebat cineva de cofinanţare. Acolo unde autorităţile locale nu au capacitatea de cofinanţare, există posibilitatea ca Guvernul să ofere sprijin pentru cofinanţări.

De exemplu, acum pregătim o hotărâre de Guvern cu alocări din Fondul de rezervă în care principalul motiv pentru care alocăm resurse financiare e acela de a sprijini autorităţile locale care nu au resursele financiare pentru a asigura co-finanţarea pe fonduri europene. Pe care sigur că am şi redus-o. În negocierile pe care le-am purtat am redus semnificativ cofinanţarea părţii naţionale în derularea proiectelor pe fonduri europene”, a explicat premierul.