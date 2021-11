Ludovic Orban, un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis: „A dovedit că este ciumă... roșie!”

Critică dură din partea fostului președinte PNL Ludovic Orban față de , despre care susține că a ”prăbușit” încrederea în instituția Președintelui României.

Ludovic Orban: Iohannis „a dovedit că este ciumă… roșie!”

Fostul președinte PNL Ludovic Orban a devenit un critic al președintelui Klaus Iohannis și al actualei conduceri a partidului după ce formațiunea a ales ca viitorul Guvern al României să fie format alături de PSD.

„Ne-a mințit și a vrut să pară mumă, dar a dovedit că este ciumă… roșie!”, a transmis prin intermediul Ludovic Orban.

Fostul membru al PNL afirmă că actualul președinte al României i-ar fi trădat pe români fiindcă i-au acordat încrederea în urmă cu 2 ani la alegerile prezidențiale. Conform afirmațiilor lui Orban, românii l-au votat pe Iohannis pentru funcțiua de președinte tocmai pentru a lupta contra PSD. Motiv pentru care fostul șef al liberalilor îi cere demisia lui Klaus Iohannis din ”fotoliul de la Cotroceni”, susținând că și-a încălcat promisiunile față de români.

„Trădarea lui Iohannis față de toți românii care i-au acordat încredere, la alegerile din urmă cu exact 2 ani de zile, este insuportabilă pentru oricine are o minimă demnitate și stimă de sine, pentru oricine prețuiește democrația. Într-o Românie Normală, astăzi, cinstit ar fi fost ca cel care ocupă fotoliul de la Cotroceni să-și depună demisia. Iohannis a folosit mandatul primit de la cetățeni, afirmând cu gura lui că acesta înseamnă «România fără PSD», împotriva voinței celor care l-au ales, prin aducerea PSD-ului la putere, adică exact contrariul a ceea ce a promis că nu va face”, scrie în postare Ludovic Orban.

Orban: „A prăbușit efectiv încrederea în instituția Președintelui României”

Fostul liberal susține că este inadmisibil ca Iohannis să ocupe în continuare scaunul de președinte al țării, mai ales că „a prăbușit efectiv încrederea în instituția Președintelui României” și a lăsat-o fără autoritate morală.

„Acum România este condusă de acest personaj care a prăbușit efectiv încrederea în instituția Președintelui României, a golit-o de legitimitate și autoritate morală, despre care nici în cele mai negre coșmaruri nu m-aș fi gândit că poate duce lucrurile în acest punct. Oricât de mult se ascunde, oricât de departe va sta de oameni, tot îl vor ajunge scrâșnelile din dinți, sudalmele și blestemele oamenilor pe care i-a trădat. Nimeni nu scapă atunci când își bate joc de oameni!”, a adăugat Orban.

Ca dovadă a ”trădării” lui Klaus Iohannis, fostul liberal a atașat două discursuri video ale președintelui României susținute în anii 2019 și 2020, în care spune că va lupta contra PSD.

„E ceva abominabil, dacă te uiți numai la cele două discursuri adresate țării în 2019 și 2020 la 24 noiembrie. Cum poate cineva să aibă pe conștiință așa ceva și să fie împăcat cu sine?!”

PS: aici regăsiți cele două discursuri susținute de Klaus Iohannis în 2019 și 2020



”, a mai scris Ludovic Orban.

Orban nu mai face parte din PNL

Ludovic Orban și-a dat demisia marți, 23 noiembrie, din PNL, împreună cu alți 15 liberali ce s-au .

„Este pentru mine o zi crucială. O zi în care pur și simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viața matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în Partidul Național Liberal am cei mai mulți prieteni, cei mai mulți oameni alături de care am suferit, m-am bătut să susținem ideile liberale, să oprim Ciuma Roșie să conducă România și să oferim României șansa la o dezvoltare reală”, a spus marți Orban, la sediul din Modrogan al liberalilor.