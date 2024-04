Ludovic Orban, în cursa pentru alegerile prezidențiale. Anunțul făcut de liderul Forța Dreptei

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a declarat, la Timișoara, că este „hotărât să intre în competiţia pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale” dar o decizie în acest sens trebuie luată de Alianța Dreapta Unită.

Decizia trebuie luată în Alianță

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a declarat, marți, la Timișoara, că este „hotărât să intre în competiția pentru desemnarea candidatului la prezidențiale”, dar o decizie în acest sens trebuie luată în cadrul Alianței Dreapta Unită (ADU).

„În privinţa candidaturii la funcţia de preşedinte al României, evident că sunt hotărât să intru în competiţia pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale, dar în mod evident decizia trebuie luată în Alianţă”, a declarat Ludovic Orban.

Președintele Forța Dreptei a adăugat că „decizia trebuie să aibă la bază niște criterii obiective pe baza cărora să alegem candidatul cel mai bun și care are cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale”.

Alin Nica, în rândurile „adevăraților liberali”

Ludovic Orban a mai anunțat că fostul președinte al , , ca candida la președinția Consiliului Județean Timiș pentru Forța Dreptei.

„Mie îmi place să anunţ decizia. Am fost întrebat săptămâna trecută dacă vine Alin Nica la dumneavoastră, va candida Alin Nica la preşedinţia Consiliului Județean Timiş? Am preferat să nu răspund până nu am discutat cu domnul Alin Nica şi împreună am convenit asupra acestei decizii pe care v-o prezentăm astăzi”, a spus Orban.

Într-un mesaj postat pe pagina sa Facebook, Ludovic Orban a spus că Alin Nica a intrat în echipa „adevăraților liberali” din Forța Dreptei și că a refuzat să cedeze PSD conducerea județului.

„Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a hotărât să intre în echipa adevăraților liberali din Forța Dreptei. A refuzat categoric să se supună comenzii venite de la București de a preda conducerea județului Timiș către pesediști. Alin Nica va fi candidatul nostru la președinția Consiliului Județean și sunt convins că alături de partenerii noștri din Dreapta Unită vom reuși să dăm peste cap planurile mârșave ale neocomuniștilor de a închide în colivie spiritul liber al timișenilor”, a scris Orban.