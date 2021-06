Ludovic Orban, încă un atac la Florin Cîțu: ”Să vorbești de suflu nou cu Turcan, Gorghiu, Boc...”

Lupta pentru președinția PNL dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu se încinge. Liderul în exercițiu al liberalilor a lansat un nou atac la adresa premierului.

ADVERTISEMENT

Președintele Camerei Deputaților i-a transmis șeful Executivului că nu poate vorbi de suflu nou cu o echipă în care sunt nume ca Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc sau Gheorghe Flutur.

Ludovic Orban lansează un nou atac la rivalul pentru șefia PNL, Florin Cîțu

În opinia lui , premierul nu poate vorbi de ”suflu nou” atunci când are în echipa sa astfel de nume, ci trebuie să redefinească sintagma.

Fostul premier se prezintă ca fiind ”un om modern” care s-a adaptat mereu și s-a mișcat ”în sensul în care se mișcă societatea”.

ADVERTISEMENT

”Acuma, sigur că să vorbești de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman și așa mai departe, ca să nu fac o listă chiar , să vorbești de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce înseamnă un suflu nou.

Știți, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mișc în sensul în care se mișcă societatea și la fel au fost foarte mulți dintre colaboratorii mei și eu cred că așa e normal, așa e firesc, orice instituție trebuie să se adapteze”, a spus Orban, conform .

Ludovic Orban: ”Eu chiar am adus un suflu nou”

Ludovic Orban a mai spus că pentru el alegerile se vor termina după ce se va da și ultimul vot și că el consideră că a adus un suflu nou în partid.

ADVERTISEMENT

”Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiți la primarii aleși, dacă te uiți la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiți la grupurile parlamentare care au foarte mulți tineri, eu chiar am adus un suflu noi”, a mai adăugat liderul PNL.

Ce a spus Florin Cîțu în momentul anunțării candidaturii la șefia PNL

Pe 30 mai, când și-a anunțat candidatura la din 25 septembrie, Florin Cîțu a afirmat că partidul din care face parte are nevoie de un suflu nou.

ADVERTISEMENT

”Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Le mulțumesc celor care au crezut în mine din primul moment. În octombrie 2016 am decis să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL.

Am spus că doar liberalismul salvează România ce vreau și de ce candidez: PNL are nevoie de un suflu nou, să ducă mai departe principiile liberale. V-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte. Mesajul meu este că mă voi asigura ca PNL va fi cel puțin opt ani la guvernare”, a spus Cîțu pe 30 mai.