Ludovic Orban, îndemn pentru bucureșteni înainte de închiderea urnelor: „Dacă nu vrem să vedem roșu următorii ani, avem o soluție simplă”

Fostul premier Ludovic Orban emite public un îndemn pentru bucureșteni, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei
Raluca Alexe
07.12.2025 | 17:52
Ludovic Orban indemn pentru bucuresteni inainte de inchiderea urnelor Daca nu vrem sa vedem rosu urmatorii ani avem o solutie simpla
Ludovic Orban face un apel la bucureșteni înainte de închiderea urnelor de vot / sursa: Facebook - Ciprian Ciucu
Ludovic Orban, care și-a arătat susținerea publică pentru candidatul liberal, Ciprian Ciucu, a transmis un îndemn pentru bucureșteni înainte de închiderea urnelor de vot din Capitală. Fostul premier al țării susține că, odată cu prezentarea primelor rezultate, cei car el-au criticat vor vedea că a avut dreptate.

Ludovic Orban, îndemn pentru bucureșteni înainte de închiderea urnelor

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ludovic Orban a scris că bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați, „aflați umăr la umăr”. El susține că ceilalți candidați se află la o distanță considerabilă de primii doi clasați, astfel că bucureștenii trebuie să aleagă cu grijă persoana pe care vor pune ștampila.

„Au mai rămas 4 ore până la închiderea procesului de votare. Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile publice și postările din ultima săptămână. Bătălia se dă între doi candidați, aflați umăr la umăr. Ceilalți candidați se află la o distanță foarte mare de primii doi clasați. De exemplu, pe culoarul din dreapta diferența dintre cel mai bine clasat și următorul este de peste 12 procente”, a scris Orban pe Facebook.

Fostul prim-ministru a afirmat discret, dar vizibil, spre ce candidat recomandă votanților să se îndrepte, respectiv spre cel care „este deja un primar foarte bun”.

„Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani avem o soluție simplă. Să mergem la vot și să votăm rațional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană. Cu cel care a demonstrat deja că este un primar foarte bun”, a mai notat fostul liberal.

De ce îl susține Orban pe Ciucu la Primăria Generală

Recent, Ludovic Orban a explicat de ce a ales să îl susțină electoral pe Ciprian Ciucu. În cadrul undei conferințe de Președintele partidului Forța Dreptei a scris pe pagina sa de socializare următoarele rânduri, prin intermediul căruia dezvăluia motivele pentru care candidatul PNL merită să devină primarul general al Capitalei.

„Sunt convins că Ciprian Ciucu va fi un primar general foarte bun și sunt sigur că doar el poate să îl bată pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Există, însă, un motiv foarte serios care m-a determinat să îl susțin ferm pe Ciprian Ciucu în competiția pentru Primăria Capitalei și despre care nu am scris până astăzi.

Acest motiv este legat direct de Ilie Bolojan. Victoria lui Ciprian Ciucu va consolida poziția lui Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției de guvernare. Va reduce blocajele provocate de PSD în coaliție și va da mai multă autoritate premierului în convingerea partenerilor că sunt necesare măsuri de reformă serioase pentru a aduce România pe linia de plutire.

Va diminua agresivitatea celor care vor să scape de Bolojan chiar și cu riscul aruncării României într-o criză politică. Va garanta menținerea PNL pe linia corectă și va asigura un parteneriat corect cu Președintele Nicușor Dan”, a scris Obran pe Facebook.

