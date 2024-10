Ludovic Orban la TATULICI la FANAT1K, joi, 31 octombrie, ora 18:00. Candidatul Alianţei Forţelor de Dreapta la Cotroceni, față în față cu Mihai Tatulici

Ludovic Orban, candidatul Alianței Forțelor de Dreapta la Președinția României, este invitatul de joi, al legendarului om de televiziune Mihai Tatulici, în exclusivitate la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, ce va fi live de la ora 18:00 pe fanatik.ro.

Ludovic Orban, față în față cu legenda televiziunii românești

dificile pentru invitatul său care are o carieră de peste 30 de ani pe scena politică românească și care candidează pentru prima dată la Președinția României.

ADVERTISEMENT

Deși la începutul anului a evitat să spună dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale, în luna septembrie președintele partidului Forța Dreptei a transmis că intră în cursa pentru Cotroceni.

Anunțul a fost făcut după ce Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară (PMP), Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalace, au format Alianța Forțelor de Dreapta.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 61 de ani, din România. De-a lungul timpului, el a fost președintele Partidului Național Liberal (PNL), premier al României, ministru al Transporturilor, iar în prezent este liderul partidului Forța Dreptei.

Motivul pentru care Ludovic Orban candidează la prezidențiale

Ludovic Orban susține că a intrat în cursa pentru Cotroceni, deoarece este convins că poate să fie un foarte bun președinte pentru România și consideră că are o datorie morală față de români.

ADVERTISEMENT

„Candidez la funcția de președinte al României pentru că am convingerea că sunt pregătit să fiu un președinte foarte bun pentru România. Cunosc statul român, cunosc fiecare instituție a statului român. Am trecut în cariera mea prin toate etapele, ierarhiile etajele puterii le cunosc din interior, știu ce merge și ce nu merge, știu cine pune frână și cine vrea să calce pe accelerație.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

ADVERTISEMENT

Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban la lansarea candidaturii.

Despre noua provocare politică, dar și despre multe alte subiecte de interes național vor discuta Ludovic Orban și Mihai Tatulici, joi, de la ora 18.00, la TATULICI LA FANAT1K, live pe fanatik.ro.