Ludovic Orban liniștește populația: ”România nu e în situația altor țări. E la modă termenul lockdown”

În contextul exploziei cazurilor zilnice de infectare cu COVID-19, Ludovic Orban vine cu un mesaj pentru opinia publică și spune că România nu se află într-o situație dramatică, precum alte țări din lume, acolo unde s-a impus lockdown-ul din cauza creșterii rapide a îmbolnăvirilor.

În privința posibilității reinstaurării carantinei în țara noastră, premierul dă asigurări că nu e cazul de o astfel de decizie radicală, dat fiind faptul că la noi s-au luat măsuri pe care alții le iau în așa-zisul ”lockdown”.

Întrebat dacă autorităţile au în plan să introducă restricţii de circulaţie în București, aşa cum s-a dispus în cazul altor mari oraşe europene, şeful Guvernului a răspuns că trebuie evaluate mai întâi rezultatele măsurilor care au fost luate deja.

Ludovic Orban, mesaj pentru populație: ”România nu e în situația altor țări”

Prezent duminică la Direcția de Sănătate Publică București, Ludovic Orban a afirmat că România nu se află în situația altor țări ca ritm de creștere și număr de infectări și că acolo unde s-a depășit indicele de infectare de 3 la mia de locuitori s-au luat măsuri.

Șeful Executivului spune că astfel de măsuri s-au luat, în prezent, în țările europene care se confruntă acum cu creșteri dramatice ale îmbolnăvirilor.

”Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice.

Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private, activităţi care adună foarte multă lume la un loc.

Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii. Deci noi avem astfel de măsuri în vigoare.”, a spus Orban, conform Digi24.

Orban: ”Lockdown e ceea ce a făcut Israelul”

Ludovic Orban nu este de acord cu intensa folosire a termenului dur de ”lockdown” și spune că această măsură a fost aplicată cu adevărat numai în Israel, acolo unde s-a închis totul în ultimele luni pentru a stopa pandemia.

”Sigur că multe sunt prezentate la lockdown, acum am văzut că e termenul la modă, lockdown. Lockdown e, de exemplu, ce a făcut Israelul care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie”, a mai declarat primul ministru, duminică.