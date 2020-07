Ludovic Orban, mesaj ferm despre creșterea cazurilor de COVID-19! ”Situația s-a schimbat radical”

Ludovic Orban a transmis un prim mesaj ferm despre creșterea cazurilor de COVID-19! Șeful Executivului a precizat că în momentul de față nu s-a terminat valul 1 în privinţa infectărilor cu noul coronavirus.

Acesta a explicat că prin măsurile luate, a fost doar aplatizată curba de infectare. În același timp, președintele PNL a spus că obiectivul este de a nu reveni la restricţii.

”În momentul în care s-a declanşat criza, în România nu se producea nimic: măşti, mănuşi, combinezoane, substanţe dezinfectante.

Cum explică Ludovic Orban creșterea cazurilor de COVID-19!

Astăzi avem capacitatea de a le produce. Situaţia s-a schimbat radical. Predicţiile făcute, inclusiv de specialişti, sunt nişte predicţii care nu se puteau anticipa pentru că nu se cunoaşte absolut orice despre acest virus.

Ce se cunoaşte este că e un virus care suferă mutaţii, care are nişte evoluţii ce, în parte, nu pot fi anticipate. Ce am făcut noi? Am aplatizat curba de infectare, asta am făcut prin toate măsurile pe care le-am luat şi cu riscurile majore pe care nu le-au avut alte ţări.

La noi, riscurile de import al cazurilor a fost foarte mare, pe lângă transmitere comunitară”, a afirmat Ludovic Orban la Digi 24.

Pentru șeful Executivului creșterea numărului de cazuri reprezintă o consecinţă a măsurilor de relaxare, dar şi a faptului că lideri politici, care “conduc majoritatea parlamentară”, şi alţi vectori de mesaj au îndemnat oamenii să nu respecte regulile.

“Toate societăţile, toate ţările au aplicat un plan de relaxare. Aceste relaxări erau necesare. Am avut un plan, care a fost pus la punct, relaxările au fost graduale, după criterii de evaluare a riscului epidemiologic şi, în mod evident, în urma măsurilor de relaxare a rezultat o creştere a numărului de cazuri.

Creşterea numărului de cazuri, deşi ne îngrijorează şi ne face să fim vigilenţi, este o creştere care, într-un fel, este rezultatul măsurilor de relaxare.

Problema pe care am avut-o, nu numai acum, ci în perioada stării de urgenţă şi în trecerea de la starea de urgenţă la starea de alertă şi înainte de prelungirea stării de alertă, vă aduc aminte că am fost ameninţaţi timp de două săptămâni de liderii politici, care conduc majoritatea parlamentară astăzi, că nu vor vota starea de alertă şi că nu mai este necesară starea de alertă şi că virusul nu există.

Oamenii au fost îndemnaţi de aceşti lideri şi de alţi vectori de mesaj să nu respecte regulile, să bagatelizeze riscul virusului, să acţioneze ca şi cum nu ar exista virusul respectiv. Ei sunt iresponsabili şi, din păcate, au şi provocat consecinţe, pentru că unii au ţinut cont de recomandări”, a mai afirmat Orban.

“De exemplu, la cluburi, ce se petrece noaptea la terase care au în acelaşi timp şi activitate de tip club, acolo lumea intră într-o atmosferă de petrecere şi nu mai ţine cont de reguli. (…) La mare, în Bucureşti, în câteva centre urbane.

Obiectivul nostru este să nu revenim cu nicio restricţie, în măsura în care oamenii respectă condiţiile, regulile. Să fim cinstiţi: nu putem să controlăm toate terasele, instituţiile. Fac un apel către toţi să aibă responsabilitatea să respecte regulile”, a mai declarat Orban.