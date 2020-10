Ludovic Orban, mutare de ultimă oră. Cine se alătură echipei PNL

Chiar dacă trebuie să stabilească alături de Guvernul său măsurile prin care să stopeze cât mai curând cu putință răspândirea virusului SARS-COV-2 pe teritoriul României, Ludovic Orban nu poate neglija nici Partidul Național Liberal, mai ales că alegerile parlamentare se apropie cu pași repezi.

Acesta este și motivul pentru care a anunțat în cursul zilei de duminică, 18 octombrie, primul nume sonor care a acceptat să se alăture formațiunii politice pentru scrutinul din 6 decembrie. Este vorba despre Nicolae Ciucă, actualul ministru al Apărării, care va intra astfel în cursa pentru un loc în Senat.

„Domnul Ciucă şi-a servit ţara şi până acum şi îşi va servi ţara şi de acum încolo”, susține șeful Executivului. Va candida pe listele partidului la filiala Dolj.

Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL. Va candida pentru Senat

„Domnul ministru Ciucă este coleg cu noi, a luat decizia de a veni alături de noi în PNL. Este o onoare pentru mine că domnul ministru Ciucă a decis să facă acest pas de implicare. Domnul Ciucă şi-a servit ţara şi până acum şi îşi va servi ţara şi de acum încolo.

Va fi candidat la Parlament. Personal, ca preşedinte al partidului, îl voi propune candidat pentru Senat. În conformitate cu prevederile statutare, listele se votează în felul următor: în prima fază, în birourile permanente judeţene, unde se face un vot individual de ierarhizare, după care se votează în colegiile directoare judeţene şi abia ultima procedură statutară privitoare la liste este procedura de validare a listelor în Biroul Politic Naţional.

Există o ierarhizare a listelor, făcută după anumite criterii. Doamna ministru Anisie este preşedintele PNL Sector 2, iar la Bucureşti am ţinut cont de nişte criterii legate de rezultatele obţinute de organizaţii, iar doamna ministru Anisie este pe loc eligibil”, a anunțat premierul Ludovic Orban.

„Am luat decizia, împreună cu premierul Ludovic Orban, să devin membru al Partidului Naţional Liberal şi să candidez pe listele partidului la filiala Dolj. A fost o chestiune pe care am acceptat-o ţinând cont de faptul că s-a vehiculat foarte mult că este nevoie de oameni care şi-au desfăşurat activitatea şi în alte domenii, profesionişti, am înţeles acest lucru şi am luat această decizie.

Este una personală şi asumată. Am considerat că este fair-play şi faţă de statutul meu de fost militar, am aşteptat un an, a trecut un an şi este un pas important. Vă daţi seama că nu ne transformăm acum, este o chestiune de a mă adapta.

Nu am făcut politică, nu ştiu foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă să faci politică cu adevărat, în schimb sunt în măsură să fac lucruri aşa cum am făcut în cariera mea de militar”, a declarat ministrul Apărării, Nicolae Ciucă.

