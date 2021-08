Ludovic Orban participă la BPN al PNL și atacă tabăra Cîțu: ”Să se potolească cu atacurile”. Ce spune de relația cu Klaus Iohannis

După ce au apărut informații că ar lipsi, Ludovic Orban a decis în cele din urmă să participe la Biroul Politic Național (BPN) al PNL, unul în care Dan Vîlceanu urmează să fie validat ca propunere pentru postul de ministru de Finanțe.

Înainte de a intra la ședință, liderul liberal a lansat o serie de săgeți către rivalii din tabăra lui Florin Cîțu. Orban le-a cerut susținătorilor premierului să înceteze cu atacurile.

Ludovic Orban participă la BPN al PNL și atacă tabăra Cîțu: ”Să se potolească cu atacurile”

”Am primit un sms referitor la convocarea transmisă de secretarul general. Convocarea s-a făcut fără ca eu să primesc, ca președinte al partidului, procedura normală și firească, actele și conținutul ordinii de zi.

Nu sunt de acord cu informația că eu am refuzat să convoc BPN, dorința mea era să stabilim de comun acord un candidat.

Oricum aș fi convocat BPN pentru că expira interimatul la minister, pe 23 august, iar eu sunt un om care respectă Constituția. Voi participa, evident, voi analiza documentele și dacă există cvorum voi conduce această ședință”, a spus Orban, miercuri dimineață.

Apoi, președintele PNL a luat în vizor tabăra susținătorilor lui . Acesta i-a avertizat pe colegii săi să înceteze cu atacurile.

De asemenea, Orban l-a înțepat și pe premier, punând scăderea PNL din sondaje pe seama scandalurilor iscate de problemele acestuia cu legea din SUA.

”Cum să nu-mi exprim îngrijorarea față de situația din partid din ultima perioadă. PNL a intrat pe trend descendent, iar azi am ajuns sub 20% în sondajele de opinie. Să se potolească cei care atacă PNL de dimineața până seara”, a spus liderul PNL.

Ce spune Ludovic Orban de relația cu Klaus Iohannis

Acuzat de colegii săi că l-ar fi atacat pe președintele Klaus Iohannis, a negat și replicat dur. Orban a spus că rivalii din tabăra Cîțu au o ”încercare penibilă” de a demonstra că șeful statului este alături de ei.

”Nu există niciun atac din partea mea la adresa președintelui Iohannis. Eu am o relație veche cu președintele, am colaborat, am avut un parteneriat. Funcționarea acestui parteneriat a adus rezultate pentru România și PNL”, a mai spus Orban.