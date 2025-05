Ludovic Orban, primul lider de partid care a anunțat că a votat deja. Anunțul președintelui Forța Dreptei: „Sunt convins că poate aduce o schimbare în bine”

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, a anunțat că a votat deja Politicianul, care se află în Spania cu prilejul unui eveniment de familie, a avut posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot vineri, 2 mai.

Ludovic Orban a votat în Spania. „Am pus ștampila pe singurul candidat în care am încredere”

Președintele Forța Dreptei a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că a pus ștampila pe candidatul care l-a convins că „poate aduce o schimbare în bine”. „Un eveniment fericit de familie m-a adus pe coasta Atlanticului, la Huelva, în Spania.

Pentru prima oară am votat la o secție de votare din afara României. Și, evident, am pus ștampila pe singurul candidat în care am încredere și care sunt convins că poate aduce o schimbare în bine”, a precizat Ludovic Orban.

Amintim că cele 966 de secții de votare din diaspora s-au deschis deja, fiind așteptați la urne pe parcursul a trei zile. Vineri, 2 mai, este prima zi în care diaspora votează, programul secțiilor de votare fiind în intervalul 07:00 (ora locală) – 21:00 (ora locală).

Dacă la ora închiderii există alegători în secția de votare, programul poate fi extins până la 23:59. Sâmbătă, 3 mai, orarul secțiilor de votare este același.

Câți români din diaspora au votat până acum

Duminică, 4 mai, românii sunt așteptați la vot începând cu ora 07:00 (ora locală), urmând ca secțiile să se închidă la 21:00, ora locală, exceptând unele state din Europa, Africa, America de Sud, SUA și Canada. Aici, procesul electoral se va desfășura până la ora locală a României 21:00.

Până la această oră, prezența la vot în diaspora este masivă. Peste 81.000 de alegători s-au prezentat la urne, vineri, 2 mai, cu puțin timp înainte de ora 19:00, conform datelor furnizate de .

Dintre aceștia, peste 77.000 de români sunt votanți pe liste suplimentare, în timp ce peste 4.000 au votat prin corespondență. Cele mai multe voturi s-au înregistrat în Italia, Germania, Spania și Republica Moldova.