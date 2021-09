Ludovic Orban, replică dură pentru Florin Cîțu: “M-a pensionat. El decide cine intră și cine iese din politică? Nu-i e rușine un pic?”

Cîțu a oferit joi, la Digi24, un mesaj foarte categoric explicând că , bazându-se pe faptul că un număr semnificativ de filiale au semnat moțiunea cu care acesta va candida.

Orban a avut miercuri și o reacție la implicarea președintelui în alegerile interne din partid explicând că acest , alegând dintre un candidat care ar fi susținut de acesta și unul care nu ar beneficia de acest sprijin.

Orban, replică pentru Cîțu: “Decide el cine iese din politică? Nu îi e rușine un pic?”

“Eu am aflat de la colegi de-ai mei că va candida, că nu m-a sunat să îmi spună. Am aflat de la colegii pe care i-a chemat la poză. Unii au fost chemați și nu s-au dus, unii s-au dus. Eu nu am vrut o competiție la șefia PNL pentru a nu diviza partidul.

Au dus bătălia în spațiul public, au aruncat cu noroi. M-au atacat de parcă erau din zona PSD. Și premierul a avut excese. Eu am dat replici când a fost cazul să dau replici. Premierul, la moțiunea de cenzură, a spus că a tranșat Congresul. Așa ceva este lipsit complet nu de tact, de bun simț, ci de simț politic să faci așa ceva.

M-a pensionat…a spus că mi-am ales un mod urât de a ieși din politică! Dar, ce, m-a băgat el în politică ca să spună când o să ies din politică? El decide cine intră și cine iese din politică? Nu-i e rușine un pic?”, a declarat Ludovic Orban la B1TV, conform știripesurse.

Președintele Camerei Deputaților a subliniat faptul că are o carieră foarte lungă în PNL și că nu accepta ca Florin Cîțu, cu vechime mult mai redusă în partid. să decidă când acesta părăsește scena politică, dar și că premierul s-a schimbat în timpul acestei campanii.

“Eu sunt de 31 de ani în PNL, mi-am dedicat viața dedicării ideilor liberale și vine un om, totuși, care este proaspăt, care a trebuit să obțină derogare ca să candideze, i-am votat și eu derogarea. Nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nu avea 5 ani vechime, și face el legea, hotărăște el când iese Ludovic Orban din politică?

Asta a fost deranjant! Cum să ies din politică? Politica e o vocație. Florin Cîțu s-a transformat, orice om de pe stradă observă. Eu nu am avut nici fițe, nici aroganțe, nu am fugit de presă”, a adăugat Orban.

Ludovic Orban, despre congresul PNL: “Câștigătorul ia totul”

Actualul președinte al PNL a explicat miercuri că datorită pozițiilor pe care cei doi candidați le ocupă, președinte al Camerei Deputaților și prim-ministru, rezultatul congresului ar trebui să influențeze ocuparea ulterioară a acestora.

Cosmin Prelipceanu: “În scenariul în care câștigați sâmbătă, ce se va intâmpla cu Florin Cîțu?”

Ludovic Orban: “Datorită pozițiilor pe care le avem, gândiți-vă că și eu și Florin Cîțu deținem două dintre cele mai importante funcții în stat, am zis foarte clar, câstigătorul ia tot. Nu mai poți să girezi o poziție de premier sau președinte al Camerei Deputaților dacă pe tine nu te sprijină partidul, pe tine nu te mai ascultă nimeni. Congresul este cea mai democratică formă de alegere, aici vin 5.000 de delegați.

Eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru pentru a facilita negocierile, uneori oamenii politici trebuie să pună pe primul plan interesul fundamental al României. În cazul în care voi câștiga congresul, vom lua decizii în forurile statutare.”