Ludovic Orban schimbă strategia pentru Congres. Mai conciliant cu USR-PLUS, mai dur cu tabăra Cîțu: „Nu îi voi mai ierta”

Ludovic Orban își schimbă discursul cu mai puțin de o lună înaintea Congresului la care liberalii își vor alege președintele. Dacă până acum campania internă din PNL s-a manifestat inclusiv prin atacuri la adresa aliaților de la USR-PLUS, Orban promite liberalilor că va menține funcțională coaliția, în condițiile tabăra lui Cîțu dorește o renegociere a funcțiilor între partidele de la putere.

Replierea lui Orban vine în contextul în care a fost lansată oficial și campania internă din USR-PLUS, iar ambii candidați – Dan Barna și Dacian Cioloș – au început cu atacuri la adresa liberalilor, fiind pusă sub semnul întrebării chiar menținerea coaliției în forma actuală.

În încercarea de a recupera decalajul față de Florin Cîțu, Orban încearcă să obțină voturi la Congresul din 25 septembrie de la liberalii speriați de perspectiva unei crize guvernamentale care ar putea afecta și mai mult .

Orban vrea să repare fisurile din coaliție

În discursurile susținute, weekendul trecut, în fața organizațiilor din Ilfov și Călărași, Orban a încercat să liniștească temerile legate de viitorul coaliției de guvernământ. „Am construit o majoritate parlamentară, iar asigurarea coeziunii acestei majorităţi parlamentare în actul de guvernare reclamă extrem de multă experienţă, foarte multe calităţi, foarte multă ştiinţă în materie de negocieri. Din acest motiv, pentru a rămâne la guvernare, trebuie să menţinem coeziunea acestei coaliţii şi evident să consolidăm majoritatea parlamentară. În materie de consolidare a majorităţii parlamentare, cred că nu aveţi îndoieli legate de capacitatea mea de a asigura o majoritate parlamentară mai solidă şi mai confortabilă” a declarat președintele PNL.

Până acum, Orban nu ezitase să se alăture taberei Cîțu prin poziționări intransigente față de partenerii de la USR-PLUS. Astfel, el l-a criticat pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, pentru refuzul acestuia de a-l demite pe directorul CFR Călători, ba chiar a ajuns să le reproșeze celor de la USR-PLUS că nu-și manifestă public religiozitatea prin semnul crucii! Pe de altă parte, Orban s-a ferit până acum să meargă atât de departe ca prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, susținător al lui Cîțu, care a spus că este nevoie de o renegociere a funcțiilor de conducere în stat între partidele de la putere, ceea ce ar echivala cu o criză guvernamentală, în condițiile în care unele posturi ministeriale ar urma să fie redistribuite în interiorul coaliției.

Liderii USR-PLUS atacă PNL

Cei de la USR-PLUS nu par dispuși să mai accepte atacurile generate de competiția internă din PNL, mai ales că a început și campania lor pentr funcția de președinte al partidului, între Dan Barna și Dacian Cioloș. Fiecare dintre ei încearcă să obțină sprijin în partid printr-o atitudine cât mai intransigentă față de liberali. „O spun foarte clar şi pentru prieteni, dar şi pentru oponenţi, nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem. Am arătat că nu putem să fim ignoraţi, am arătat că nu putem fi evitaţi oricât s-ar încerca lucrul acesta şi nu putem fi daţi deoparte”, a avertizat Dan Barna la lansarea oficială a candidaturii sale. Cu puțină vreme mai înainte, Barna mai spusese că nu este mulțumit de progresul guvernării și că „nu vom rămâne în orice condiții la guvernare”.

Nici Dacian Cioloș nu pare să fie dispus la concesii față de liberali. „O să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme pentru că e momentul ca România să fie reformată. Suntem parteneri în coaliţie, dar acest parteneriat nu a fost făcut doar ca o înţelegere pentru a împărţi posturi, ci am acceptat acest parteneriat ca să schimbăm România”, a afirmat fostul premier.

Tabăra Cîțu, învinuită pentru prăbușirea în sondaje

Cum a devenit evidentă, Ludovic Orban încearcă să adune capital politic în PNL de la cei îngrijorați că o criză guvernamentală le-ar afecta funcțiile în care s-a instalat cu numai un an înainte. O altă direcție prin care Orban vrea să câștige un nou mandat de președinte al partidului este să dea vina pe tabăra Cîțu pentru prăbușirea din sondaje.

„Analizaţi la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel pe care îl veţi alege! Cine creşte încrederea PNL dintre candidaţi şi cine scade încrederea în PNL dintre candidaţi. Cine are într-adevăr tot bagajul de cunoştinţe, cine are experienţa ca să poată să conducă, cine are leadership, carisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului, pentru că dacă nu comunici pe limba omului – mulţi dintre dumneavoastră sunteţi primari – nu poţi să convingi pe cineva dacă tu nu vorbeşti pe limba lui sau dacă nu te înţelege ce spui, dacă nu intri în sistemul lui referinţe şi nu îi spui exact ceea ce el vrea să audă”, le-a spus Orban liberalilor ilfoveni.

Problema prăbușirii în sondaje a PNL ca urmare a disputelor interne este evidentă și pentru premierul Florin Cîțu, însă aceasta crede că este doar un fenomen tranzitoriu care va înceta după Congres, dacă guvernarea va merge bine. „Din păcate, această campanie a fost una care nu a adus beneficii pentru PNL. Vom putea, însă, după 25 septembrie, să recuperăm. Important este să privim spre viitor. Viitorul arată bine dacă facem ceea ce trebuie”, a spus Cîțu.

Orban trece la amenințări

A treia privință în care discursul lui Orban s-a schimbat este atitudinea față de adversarii săi din partid. Până acum, președintele PNL a încercat să pară împăciuitor, a promis că nu va recurge la represalii împotriva taberei Cîțu. În weekend însă a renunțat la lamentările sale obișnuite legate de faptul că a fost și a dat un mesaj de forță împotriva taberei adverse.

„Nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău PNL, pentru că nu mi se pare normal ca pe anumite conturi şi pagini de Facebook ale unor colegi care spun că sunt liberali eu să fiu atacat mai des decât o pagină de Facebook a PSD. În mare parte faptul că şi voi o simţiţi în fiecare zi pentru că voi staţi la firul ierbii, voi sunteţi în legătură cu oamenii şi simţiţi că există o descreştere a PNL, vreau să ştiţi foarte limpede că nu are nicio legătură cu modul în care m-am comportat eu şi susţinătorii mei”, a avertizat Orban.

Cu numai câteva zile în urmă, miercuri, Orban vorbea despre reunificarea partidului după congres și depășirea cuvintelor urâte aruncate în campanie. „Va trebui redobândită unitatea partidului, va trebui să trecem peste toate cuvintele urâte, toate criticile, toate atacurile care au fost în perioada respectivă şi care au generat starea asta. Eu, personal, va trebui să trec peste nişte suciri ale unor oameni pe care nu am putut, nu pot şi, probabil, nu voi putea să le înţeleg vreodată”, spunea Orban.