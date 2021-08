Ludovic Orban, ungurul maghiarofob din fruntea PNL. Fostul premier vrea să fure din electoratul UDMR

Prezent la conferința de alegeri a PNL Harghita, Ludovic Orban a lansat o serie de critici dure la adresa partenerilor de guvernare de la UDMR, pe care i-a acuzat că vor să țină captivi electoratul maghiar inclusiv prin blocarea investițiilor în regiunile locuite majoritar de acesta.

Mai mult, Orban le-a cerut liberalilor din Harghita și Covasna să încerce să obțină voturi de la ungurii ardeleni, fapt ce ar periclita chiar existența Uniunii ca formațiune politică întrucât procentele UDMR de la alegeri nu trec cu mult peste pragul electoral de 5%.

În pofida faptului că Ludovic Orban a fost primul premier cu origini maghiare din istoria României, liderul PNL are deja o tradiție în ce privește criticile aduse Uniunii, care a fost cu greu convinsă să voteze alături de PNL, în 2019, demiterea guvernului Dăncilă și astfel să-l pună pe Orban în fruntea Guvernului.

Orban compară UDMR-ul cu PSD

„Harghita, un judeţ aparte, în care românii chiar de multe ori trebuie să lupte ca să le fie respectate drepturile, iar obligaţia noastră ca partid de guvernământ, e obligaţie constituţională, legală şi morală este aceea să garantăm drepturile românilor şi în general drepturile fiecărui cetăţean român”, a fost prima tiradă în direcția UDMR lansată de către Orban la conferința de alegeri a PNL Harghita.

Apoi liderul liberalilor a comparat UDMR cu PSD prin prisma faptului că cele două partide ar dori să-și țină votanții în sărăcie. „Judeţul Harghita a cam fost ocolit de investiţii şi cred că unii dintre cei care au fost la butoanele administraţiilor nu prea şi-au dorit astfel de investiţii pentru că se ştie foarte bine că partidele cum sunt UDMR, de exemplu, care chiar dacă e un conglomerat de mai multe partide şi asociaţii, de fapt e unicul reprezentant politic şi are tendinţa să fie un soi de partid unic. Îşi ţine mai uşor alegătorii dacă ei sunt dependenţi. Mai e un partid românesc care îi ţine dependenţi pe români şi îi doreşte pe români săraci şi needucaţi”, a declarat Orban, citat de .

Ca și cum asa nu ar fi suficient, Ludovic Orban vrea ca organizațiile PNL din Ținutul Secuiesc să încerce să atragă electoratul maghiar de dreapta. „UDMR funcţionează ca un partid ciudat, e de fapt o asociere de partide şi alte tipuri de formaţiuni, un singur partid e greu să îi reprezinte pe toţi. Din cauza asta sunt convins că sunt destui cetăţeni care cred în ideile liberale şi care cred că ar putea să voteze cu PNL”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban, un ungur cu jumătate de normă

Atacul la UDMR este surprinzător nu doar pentru că vizat este aliatul la guvernare al PNL, ci și din prisma originilor fostului prim-ministru. Acesta este fiul lui Orban Imre, un etnic maghiar din Brașov, căsătorit cu o româncă. Ludovic este forma „românizată” de la Lajos, conform practicii autorităților comuniste care i-a transformat pe fotbalistul László Bölöni în Ladislau Bölöni, pe violonistul Istvan Ruha în Ștefan Ruha sau pe Klaus Johannis în Klaus Iohannis ș.a.m.d.

De la numele Lajos, Orban s-a ales cu diminutivul de la Șică. „Așa mi-au spus cei din familie până în prima parte a facultății. Pur și simplu vine de la Lajos, Laioșică”, relata Orban în urmă cu mai mulți ani. Crescând într-un oraș cu o pondere redusă a maghiarilor, Brașov, viitorul premier a învățat târziu să vorbească ungurește.

„Nu am învățat maghiară pînă la vîrsta de 14 ani, nu știam decît ceva de la bunica. Tatăl meu a fost un om rațional, nu a fost pătimaș, avea concepții moderne, se considera cetățean al globului. Era consumator mai mult de cultură românească decît maghiară. La 14 ani, urma să primim confirmarea la Biserica Unitariană și era necesar să răspundem la întrebări în maghiară. Atunci, bunicii noștri ne-au promis că vom primi niște cadouri dacă învățăm maghiară. Am cedat dorinței lor și a trebuit să învățăm. Am făcut lecții cu tatăl meu, am lărgit fondul de cuvinte pe care îl știam și am învățat abc-ul gramaticii maghiare”, a spus Orban.

PNL, de la prietenia cu UDMR la ostilitate deschisă

Cunoștințele de maghiară nu le-a folosit prea des. O ocazie a fost în decembrie 2009 când liberalii încercau să obțină sprijinul UDMR pentru un guvern comun. La o întâlnire a celor două partide, Orban a recitat o poezie în ungurește a cărei traducere era următoarea: „Din câine nu poți să faci slănină și din pantofar primadonă, din foc de paie nu poți să faci o erupție de vulcan și dintr-un iepure fricos un leu.” Până atunci, în mod tradițional, relația liberalilor cu Uniunea fusese una bună. După ce UDMR s-a aliat cu PDL, Crin Antonescu a impus PNL o linie mai dură în relația cu UDMR, cu accente naționaliste clare.

După alegerile parlamentare din 2012, Antonescu s-a opus cooptării UDMR la guvernare deși anterior chiar el semnase, împreună cu Victor Ponta, un protocol prin care USL se angaja să guverneze în alianță cu Uniunea. În zadar a fluturat Kelemen Hunor textul protocolului prin fața presei, căci Antonescu a refuzat să onoreze înțelegerea anterioară.

În această perioadă, nu a făcut nimic în favoarea unei concilieri, iar după ce a a ajuns el președintele partidului a păstrat linia impusă de Antonescu. Pe când era liderul opoziției, Orban a fost foarte dur la adresa UDMR pe care îl acuza că își vinde scump susținerea pentru guvernul PSD cerând coborârea de la 20% la 10% a pragului de la care o administrație locală este obligată să folosească și limbile minorităților, precum și declararea zilei de 15 martie drept Ziua comunității maghiare din România. „Mă cheamă Orban, dar sa pui 15 martie zi naţională în România mi se pare o sfidare”, spunea liderul PNL în septembrie 2017, referindu-se la faptul că pe 15 martie a început revoluția maghiară din 1848, care a dus la înfruntări sângeroase între armata ungară și românii ardeleni, după ce principatul Transilvaniei fusese anexat Ungariei.

Nici comentariile lui Orban legate de un proiect de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc nu l-au făcut simpatic pentru UDMR. „E mai mult un mod de autolegitimare, s-or fi săturat și cetățenii de etnie maghiară să voteze aceleași partide și într-un fel simt nevoie să forțeze, să creeze o temă ca să-și reconsolideze susținerea electorală a cetățenilor români de etnie maghiară. Nu văd un alt rost al unei astfel de inițiative care are zero șanse să fie pusă în practică”, comenta Orban. UDMR i-a plătit polița refuzând să voteze în favoarea moțiunii de cenzură pe care PNL o inițiase în noiembrie 2018.

O alianță incomodă la guvernare

Abia a determinat UDMR să se distanțeze de PSD, însă Orban l-a înduplecat cu greu pe Kelemen Hunor să susțină demiterea guvernului Dăncilă în 2019. Când Ludovic Orban a devenit prim-ministru puțini dintre naționaliștii români au vociferat pe tema originii sale întrucât noul premier probase până atunci cu vârf și îndesat că nu are vreo slăbiciune pentru UDMR din cauza originii sale pe linie paternă.

Declarațiile de duminică ale lui Orban nu au făcut decât să reconfirme acest fapt. De altfel, nici UDMR nu și-a făcut vreodată iluzii în ce-l privește pe conaționalul lor, după cum arată reacția de astăzi a Uniunii. „Noi am muncit întotdeauna pentru dezvoltarea Ţinutului Secuiesc, pentru dezvoltarea Transilvaniei şi nu dorim să auzim predicile şi sterotipurile prosteşti ale unor politicieni români care-şi aduc aminte doar în campanii că Ţinutul Secuiesc există”, a scris, pe Facebook, Hegedüs Csilla, purtătoarea de cuvânt a UDMR.