Lui Alex Delea nu-i vine să creadă că a câștigat Survivor 2022! Declarațiile amuzante făcute de războinic: „N-am văzut atâtea zerouri în viața mea”

Alex Delea este marele campion al celui de-al treilea sezon Survivor România! Barmanul din Constanța a cucerit pe toată lumea prin carisma sa, naturalețea fiindu-i apreciată atât de coechipieri cât și de adversarii cu care a intrat pe traseu în Republica Dominicană.

Alex Delea, primele cuvinte după ce a devenit câștigătorul Survivor România 2022

Concurentului nu i-a venit să creadă preț de câteva minute bune că el a fost ales de telespectatori să pună mâna pe cecul de 100.000 de euro și pe trofeul Survivor.

În stilul său caracteristic, printre glume și în ropotele de aplauze ale colegilor săi, Delea a făcut câteva declarații după ce a câștigat. Întrebat ce părere are despre cecul pe care a pus mâna, Alex a spus sincer: „N-am văzut atâtea zerouri în viața mea”. Apoi a continuat zicând că el va fi în continuare străin de premiul câștigat, căci suma se va duce la familia lui.

„Încă sunt pe altă planetă”

„A fost un moment atât de tare, dar mi-a fost frică să nu aud. Eu sunt extremist și când sunt trist, nu doar când sunt bucuros. Nu știu ce făceam.

Toate visele mi s-au îndeplinit aici. Înainte să vin la Survivor am vorbit cu mama mea. I-am zis că nu știu pe unde s-o apuc. Când am venit, eram la consiliu.

Nu-mi doream să vin lângă dumneavoastră acolo, că-mi stingeați flacăra. Ce s-a întâmplat azi nu e de o bucurie normală. Încă sunt pe altă planetă. Sunt cel mai bucuros om din lume. Iată că dând bucurie, am primit și eu”, a spus Alex Delea în difuzată după , pe Voyo.

Elena Chiriac a avut și ea o reacție. Luptătoarea de taekwondo a spus că se bucură pentru Alex Delea, despre care a spus că este cel mai potrivit câștigător al acestui concurs atât de dificil.

„A câștigat cel mai potrivit om care putea să câștige Survivor România. Vă spun din tot sufletul meu”, a spus Elena Chiriac.