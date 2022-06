Lui Brigitte Pastramă îi este dor de vremurile când era soția lui Ilie Năstase? Ce imagini a publicat vedeta

Brigitte Pastramă, nostalgică la perioada în care era căsătorită cu Ilie Năstase? Bruneta s-a lăsat pradă amintirilor de pe vremea când era partenera de viață a fostului mare tenismen.

Brigitte Pastramă, amintiri de pe vremea când era soția lui Ilie Năstase

a distribuit pe rețelele de socializare mai multe imagini de pe vremea când era soția lui Ilie Năstase. Să fie oare bruneta nostalgică la acea perioadă?

Brigitte Pastramă le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare imagini cu Nadia Comăneci, Andy Garcia, Morgan Freeman, Eva Longoria sau Roberto Cavalli, pe care le-a făcut fiind soția lui Ilie Năstase.

În unele chiar apărea și fostul ei partener, dar l-a scos din ele.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au divorțat cu scandal în anul 2018. Cei doi au fost împreună opt ani până să își spună adio definitiv.

Brigitte Pastramă a divorțat de Florin Pastramă

Brigitte Pastramă s-a despărțit de Florin Pastramă după doi ani de relație, cu scandal. Aceasta acuza că trăia în „mocirlă” alături de partenerul ei de viață.

Mai mult, a spus că decizia de separare a fost a ei, deoarece a fost târătă în multe situații pe care nu le-ar fi dorit.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.

Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

La un moment dat, s-a speculat că Florin Pastramă ar fi fost violent cu Brigitte Sfăt și chiar au apărut imagini care sugerau că fostul ei soț a împins-o pe jos.