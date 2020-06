Lui Dan Petrescu i-a fost frică să zboare de la Cluj la Botoșani! Cum a ajuns “Bursucul” în Moldova

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, nu a făcut deplasarea împreună cu echipa la Botoșani. Lotul feroviarilor a plecat vineri spre Moldova, pe calea aerului.

O cursă charter i-a dus pe Camora și coechipierii săi de la Cluj la Suceava, de unde au fost preluați de autocarul echipei și transportați la Botoșani.

În avion nu s-a aflat însă și Dan Petrescu. Se știe că fostului internațional îi este frică de a zbura cu avionul, mai ales cu aeronave mici în care turbulențele se simt mult mai tare. Tehnicianul campioanei a preferat să facă deplasarea la Botoșani cu mașina, în ziua meciului.

Petrescu despre un drum București – Krasnodar: “Stewardesa plângea, piloţii urlau, turbulenţe, s-a făcut întuneric, s-a pierdut avionul. Am scăpat ca prin minune”

Frica lui Dan Petrescu de avioane este cunoscută încă din perioada în care acesta activa ca jucător. De altfel, colegii din Genera’ia de Aur f[ceau glume pe seama “Bursucului” la deplasările lungi. De-a lungul timpului această teamă i-a fost alimentată și de unele episoade mai puțin plăcute.

“Nu mi-a fost mereu frică, mi-am mai revenit în ultima vreme, dar la cât am zburat la viaţa mea m-au dărâmat câteva experienţe. Am avut o dată o cursă privată de la Bucureşti la Krasnodar de nici nu ştiu cum am aterizat. Eram şi cu copiii! Stewardesa plângea, piloţii urlau, turbulenţe, s-a făcut întuneric, s-a pierdut avionul.

Am scăpat ca prin minune. Eu mai râdeam de alţii, dar nu-ţi mai vine s-o faci după ce trăieşti momente din astea”, declara Petrescu în 2017.

Cum deplasarea de la Cluj la Suceava a campioanei României s-a făcut cu un avion de mici dimensiuni, ce operează curse interne, Petrescu a preferat să străbată drumul cu mașina.

Astfel, în loc să ajungă în aproximativ o oră și jumătate la Botoșani, incluzând aici și transferul cu autocarul de la Suceava, antrenorul CFR-ului a petrecut aproape șase ore pe drum, cu mașina, în ziua meciului cu moldovenii.

Absența lui Arlauskis îi dă bătăi de cap

CFR Cluj va juca la Botoșani fără cel mai bun om al ei din derby-ul cu FCSB. Gedrius Arlauskis are o problemă musculară la coapsă și nu a făcut deplasarea în Moldova. Astfel, Dan Petrescu ar putea apela, din primul minut între buturi, la un puști de 17 ani.

Otto Hindrich a fost rezervă la partida cu FCSB și ar putea fi preferat și acum polonezului Grzegorz Sandomierski. Pentru Otto Hindrich ar fi primul meci în Liga 1.