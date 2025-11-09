„Lui Dobre i-a fost rău în aeroport! Cădea din picioare!” Merita convocat la echipa națională? Robert Niță și Dănuț Lupu, dezbatere încinsă în direct

ADVERTISEMENT

Rapid este noul lider din SuperLiga după triumful cu 2-0 acasă în etapa 16 contra lui FC Argeș. Robert Niță și Dănuț Lupu au spus cum au ajuns giuleștenii în această postură. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Dobre în ultima vreme și de ce nu a prins echipa națională.

Robert Niță și Dănuț Lupu știu de ce a ajuns Rapid pe locul 1

Rapidul lui Costel Gâlcă zburdă în acest sezon. Cu doar un eșec în 16 etape și cu 35 de puncte acumulate, giuleștenii au ajuns pe prima poziție din clasament, la 2 puncte de FC Botoșani. Specialiștii FANATIK au analizat parcursul echipei bucureștene.

Robert Niță este convins că poziția actuală a Rapidului se datorează unei constanțe atât în jocul prestat, cât și din punct de vedere al rezultatelor. Dănuț Lupu consideră că giuleștenii au adunat puncte în fiecare etapă și că asta a fost mai important decât frumusețea fotbalului practicat.

„Rapidul e pe locul 1 pentru că are constanță în joc, în rezultate. Indiferent de adversar, Rapidul își impune jocul și reușește să câștige. Dacă e 1-0 sau 0-0 sau 0-1, Rapidul joacă același fotbal, nu se abate de la planul tactic stabilit de Gâlcă. Uite că și pragmatismul ăsta de care se vorbește și norocul pe care îl invocă toată lumea, eu cred că fără noroc nu poți să faci nimic și până la urmă nu poți să câștigi un campionat dacă n-ai și noroc. Dar una peste alta este o echipă lucrată, o echipă care are o siguranță defensivă foarte, foarte bună și o echipă care, din două ocazii, marchează 2 goluri. Și asta poate spune ceva și despre calitatea jucătorilor din atacul Rapidului. Marchează jucători din toate compartimentele și asta iar este un plus al Rapidului. Marchează din faze fixe, marchează din acțiuni.

Rapidul se impune, e meritat din punctul meu de vedere pe pe prima poziție a clasamentului, pentru că au avut de-a lungul acestui tur de campionat a primei etape din retur, are o identitate, Rapidul. Nu sunt de acord cu cei care spun că echipa joacă urât, echipa nu creează fotbal. Nu, Rapidul este echipa care, dacă ne uităm și statistic, își creează ocazii puține, sunt de acord, dar le marchează. Este echipa care în primul sfert de oră a marcat cele mai multe goluri din Superliga României. E o echipă cu o apărare foarte, foarte bună!”, a spus inițial Robert Niță.

„Am spus că nu sunt mulțumit de jocul Rapidului, până la urmă nu trebuie să fiu eu mulțumit. Important e pentru ei că adună puncte cu șansă, fără șansă, cu noroc, fără noroc. Momentan trebuie să recunoaștem că echipa care șutează de două ori pe poartă sau spre poartă și câștigă 2-0. E meritul lor, bravo lor!”, a spus și Dănuț Lupu.

Remarcații specialiștilor Fanatik după meciul Rapid – FC Argeș 2-0

Unul dintre fotbaliștii scoși în evidență de specialiștii FANATIK după victoria Rapidului cu FC Argeș a fost Alexandru Dobre, . Ce au spus despre absența sa din

„Vreau să remarc atitudinea lui Dobre. Pentru că, chiar dacă am văzut că s-a discutat că el nu este un obișnuit al convocărilor la echipa națională, odată ajuns acolo și fiind un jucător important la Rapid, îți dorești să continui la echipa națională, să fii convocat. Atitudinea lui de ieri este senzațională. Toată dezamăgirea până la urmă, că este, nu trebuie să ne ferim de cuvinte. E normal să fie dezamăgit și foarte bine că este, că dacă era mulțumit cu decizia selecționerului, poate nu juca așa de bine cum a făcut aseară.

Joacă nemaipomenit, tactic, blochează foarte, foarte bine, își blochează adversarul direct, ajunge la finalizare, dă gol, efort ca de obicei, își pune colegii în situații bune. Sincer, mă așteptam să arate mai rău după vestea neconvocării, dar trece foarte, foarte ușor și foarte bine peste deziluzia asta până la urmă și îi arată și selecționerului care a fost prezent la meci că dacă va avea nevoie se va putea baza pe el!”, a spus Robert Niță.

Dănuț Lupu a spus ce a gândit Mircea Lucescu în cazul lui Dobre

„Robert a lăudat 2 jucători, dar eu zic că a fost și Christensen, prima repriză. În ceea ce îl privește pe Dobre, eu cred că nea Mircea ar fi trebuit să îl anunțe cu vreo 2-3 etape în urmă că nu îl teamă la echipa națională, că poate juca cum a jucat ieri. E un jucător bun, dar trebuie să înțeleagă că dacă nu va avea continuitate…

Ultimele 3 etape nu a jucat. E jucător convocat nou la echipa națională. Lui nea Mircea îi plac jucătorii mai aroganți, și, cu ghilimele, mai dubioși. Nu ăsta e motivul pentru care nu l-a chemat, ci pentru că ultimele lui evoluții au fost slabe. Nea Mircea are nevoie de lotul vechi, despre care toată lumea spune că era o familie. Nea Mircea ține cont foarte mult de jucătorii care au ajutat echipa la un moment dat!”, a opinat și Dănuț Lupu.

Robert Niță, detalii despre marea problemă a lui Dobre. Dănuț Lupu l-a contrazis imediat

Ulterior, discuția s-a mutat tot mai mult pe situația lui Alexandru Dobre. Robert Niță a dezvăluit că fotbalistul Rapidului a avut probleme serioase de sănătate în această toamnă și că de aceea randamentul său a fost în scădere până la meciul cu FC Argeș. Dănuț Lupu a ținut să îl contreze.

„Dobre are o creștere formidabilă. Acum un an era liber de contract, a venit la Rapid la dorința patronului, după ce s-a antrenat 2 săptămâni singur. Uite unde ajunge într-un an de zile. E titular la Rapid, căpitan, ajunge la echipa națională, unde a jucat titular. Merita creșterea asta.

Dobre a căzut în aeroport. A avut o cădere de calciu, a stat cu perfuzii. După meciul de la Cluj. I-a fost rău, a luat la vitamine săracul, a înghițit la pastile. I-a fost rău în aeroport, nu mai putea să stea pe scaun. A avut o cădere de calciu, cu transpirații, cu frisoane, că i-a dat doctorul la vitamine, bea săracul la sucuri, a luat la calciu, magneziu și nu mai știu ce, că s-a săturat. A plecat direct la un centru medical cu doctorul unde s-au făcut toate analize. El a stat vreo 3-4 zile, a făcut doar alergări ușoare, nu a făcut antrenamente normale cu echipa, a avut o ușoară contractură după aceea. Lucrurile astea nu se știu, dar scăderea lui e justificată”, a explicat Robert Niță.

„Asta cu oboseala nu pot să o cred. Nu are același program ca toți jucătorii? La echipa națională ce a făcut? Eu nu sunt de acord cu asta la jucători, că sunt obosiți. Eu îl vreau pe Musi la Dinamo, nu pe Dobre. Poate dacă aș fi antrenor la Dinamo, l-aș dori!”, a replicat Dănuț Lupu.

Marius Șumudică a comentat absența lui Dobre de la echipa națională. „Așa a gândit nea Mircea!”

Despre Alex Dobre a vorbit ulterior și Marius Șumudică, fostul său antrenor. Tehnicianul român a spus, de asemenea, că evoluțiile sale din ultima perioadă nu au fost la nivelul la care jucătorul obișnuise și a explicat cum a gândit Mircea Lucescu convocările la națională pe postul său.

„E clar că a traversat o perioadă de suferință din ceea ce îl vedeam eu în exprimarea lui fizică pe teren. Am văzut niște dueluri în meciurile precedente când nu avea cum să le piardă dacă el era la capacitate maximă. Eu îl cunosc foarte bine, știu ce potență are, dar din punctul ăsta de vedere, probabil că și adversarii pe care i-a întâlnit erau aproape de capacitatea lui fizică și, atunci, el suferind astfel de probleme e clar că nu putea să câștige duelurile respective și cred că la un moment dat exista și acel sentiment de conservare să nu te accidentezi dacă simți că nu ești ok.

Eu cred că nea Mircea a gândit altfel. Cred că vrea să-i dea și șansă lui Petrila în bandă stângă. E clar că în partea dreaptă, dacă e să ne luăm pentru convocările la echipa națională, lui Dobre îi e greu să joace, fiindcă Man traversează o perioadă foarte bună în partea dreaptă, deci e foarte greu și, într-adevăr, chiar dacă nu marchează, dar din punct de vedere al nivelului la care joacă și adversarii pe care i-are și Miculescu este o soluție în dreapta, din punctul meu de vedere. Dobre merita convocat în stânga, dar l-a ales pe Petrila, care, chiar dacă n-a făcut un meci strălucit, nea Mircea știe ce îi trebuie la momentul respectiv!”, a spus și Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.