Lui George Simion i s-ar fi promis patru ministere și președinția Senatului ca să intre la guvernare. De ce s-a răzgândit liderul AUR

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Au trecut aproape două luni de când România este condusă de un guvern interimar şi, la cum se prezintă în momentul de faţă situaţia, nu sunt semne că se va găsi prea curând o soluţie pentru ieşirea din criză. Dumitru Dragomir a comentat, în direct la „Profeţiile lui Mitică”, ultimele evenimente de pe scena politică.

Adrian Veştea ar fi urmat să guverneze alături de AUR

Mitică Dragomir a făcut dezvăluiri tari din culisele negocierilor pentru formarea guvernului. Fostul deputat şi om de fotbal spune că guvernul Veştea avea la un moment dat susţinerea unui număr suficient de parlamentari pentru a obţine validarea, însă evenimente de ultim moment au aruncat în aer înţelegerile dintre partide.

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„Veştea trebuia să fie prim-ministru!”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”. Calculele hârtiei arătau că , ca urmare a unei înţelegeri cu AUR, prin care acest partid urma să fie cooptat în echipa de guvernare.

„George Simion primise patru ministere, plus preşedinţia Senatului. Era un început, pentru că rostul politicii este să te zbaţi să ajungi la guvernare, ca să înflorească ţara asta cu tine acolo”, a dezvăluit Mitică Dragomir înţelegerea în urma căreia Adrian Veştea ar fi urmat să devină premier.

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George Simion se aştepta să fie sunat de Nicuşor Dan

Mitică Dragomir a explicat şi din ce cauză şi au ieşit din sală înaintea votului. „Promisiunea a fost ca pe Simion să-l sune preşedintele Nicuşor Dan, dar l-a sunat Tomac.

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El este orgolios, iar asta l-a deranjat. A fost şef de galerie, nu-l calcă nimeni pe bombeuri. De-aici i-a sărit ţandăra şi a întors-o”, a explicat Oracolul de la Bălceşti.

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„Că, altfel, ce vrei mai mult decât să vii din opoziţie şi să ai patru ministere şi preşedinţia Senatului? Mai aveai şi 20 de secretari de stat şi încă vreo 200 de directori. Adică puneai mâna pe 40% din puterea ţării”, a adăugat el.