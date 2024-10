Lui Gigi Becali îi e frică de Răzvan Lucescu înainte de PAOK – FCSB: „El găsește șmecherii!” Comparația cu Șumudică și Gâlcă îi va enerva antrenorii români

Gigi Becali și-a dezvăluit slăbiciunea pe care o are în meciul FCSB-ului din UEFA Europa League. „Roș-albaștrii” au ajuns deja în Salonic, iar joi se va disputa meciul din etapa a 2-a din .

Gigi Becali îl consideră pe Lucescu peste antrenorii români

Obișnuința omului de afaceri este de a anunța în premieră „primul 11” pentru trusturile de presă românești. Însă, de data aceasta, Gigi Becali nu se mai poate baza pe acest tabiet.

Latifundiarul din Pipera vede un pericol în persoana lui Răzvan Lucescu pentru tactica pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Așa că, Gigi Becali s-a ferit să anunțe jucătorii care vor intra pe teren în meciul cu PAOK.

În plus, a făcut o declarație cu țintă directă spre antrenorii care stau pe băncile tehnice ale echipelor din Superligă. În special la rivalele FCSB-ului din campionat, Rapid și Universitatea Craiova.

În viziunea sa, Gigi Becali a considerat că fiul lui Mircea Lucescu ar putea profita într-un mod inedit de orice informație pe care o poate afla din partea FCSB-ului. Spre deosebire de Șumudică și Gâlcă, după spusele sale.

„Alta e când îi spui echipa în România lui Gâlcă și lui Șumudică, și alta este când i-o spui lui Răzvan Lucescu. Lui Răzvan Lucescu nu trebuie să i-o spui, el găsește șmecherii. Nu i-o spui lui”, a declarat .

Gigi Becali se gândește numai la victorie

Deplasarea patronului echipei campioane nu a însemnat numai meciul din Europa League. La aterizarea în Salonic, Gigi Becali a vorbit despre o activitate religioasă pe care o va desfășura în afara tribunelor de pe stadion.

Omul de afaceri și-a exprimat dorința în legătură cu participarea la o slujbă în cinstea Sfântului Dimitrie. Gigi Becali a declarat că .

”De aia am și venit. Am venit la Sfântul Dimitrie, nu am venit pentru meci. Sfântul Dimitrie a făcut mari minuni. Vrei să îți spun viața lui? Sfântul Dimitrie a vindecat foarte mulți bolnavi, atunci era ciumă. Intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Vomitau sânge.

Când a fost tragerea la sorți am zis ‘Sfinte Dimitrie, de vei da să jucăm cu PAOK la Salonic, voi veni la tine’. Și pentru că am promis am venit să-l vizitez.”, a mai spus Gigi Becali la Salonic.

Gigi Becali, declarații spumoase la aterizarea în Grecia, înainte de PAOK - FCSB