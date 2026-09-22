News

„Guvernul Siegfried Mureşan NU va fi votat”. Profeţia lui Mitică Dragomir despre mutarea lui Nicuşor Dan

Mitică Dragomir este de părere că varianta de guvern a lui Siegfried Mureşan nu va trece de votul Parlamentului şi dezvăluie scenariul pe care îl vede pentru viitorul Executiv.
Daniel Spătaru
22.09.2026 | 18:10
Guvernul Siegfried Muresan NU va fi votat Profetia lui Mitica Dragomir despre mutarea lui Nicusor Dan
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir crede că Nicuşor Dan i-a propus lui Siegfried Mureşan formarea guvernului doar pentru a-i da satisfacţie lui Ilie Bolojan Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Siegfried Mureşan intenţionează ca până la sfârşitul săptămânii să depună la Parlament lista cu miniştri şi programul de guvernare, însă s-ar putea ca munca sa din aceste zile să fie în zadar, dacă ar fi să se împlinească profeţia lui Mitică Dragomir. „Oracolul de la Bălceşti” spune că guvernul Mureşan va pica la vot şi explică ce se va întâmpla în continuare.

Mitică Dragomir: „Lui Nicuşor n-are nimeni ce să-i facă”

Criza politică din România se va prelungi, iar România va mai rămâne o perioadă sub interimatul lui Ilie Bolojan. Aceasta este opinia lui Dumitru Dragomir, pe care fostul politician şi om de fotbal şi-a exprimat-o la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

„Nu trece guvernul Siegfried. Când l-a numit, Nicuşor a respectat partidele care au venit cu o majoritate. O majoritate infimă, dar au venit. Este propunerea lui Bolojan? I-a dat satisfacție lui Bolojan, i-a dat satisfacție USR-ului, i-a dat satisfacție PNL-ului. Poftim, v-am dat puterea. Puneți-o în practică”, a explicat Dragomir desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru formarea guvernului.

Fostul şef al LPF nu crede că Nicuşor Dan l-a nominalizat pe acesta de teama unei eventuale suspendări. Dimpotrivă, Dragomir consideră că scaunul preşedintelui este foarte stabil în momentul de faţă. „Nicușor nu poate fi urnit. Vă spune un om bătrân, cu mare experiență. Lui Nicușor n-are nimeni ce să-i facă, cu toate că se ține departe de Trump. El este cu Maia Sandu, cu Soros și Europa toată. Nu e trumpist. Pe când Simion e trumpist. Dar Trump este către sfârșitul mandatului”, a mai spus Mitică Dragomir. „El, dacă ține PSD-ul aproape de el, nimeni n-are ce să-i facă”, a adăugat acesta.

ADVERTISEMENT
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Digi24.ro
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o

Cine va fi viitorul premier al României, în opinia lui Mitică Dragomir

În acelaşi timp, fostul şef al LPF consideră că există o înţelegere între Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, iar România va avea guvern cu drepturi depline într-o lună de zile. Profeţia surpriză a lui Mitică Dragomir este însă legată de numele viitorului premier.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Surpriza sezonului": se pregătește lovitura ultimilor ani, după Laurențiu Reghecampf!

„Eu zic că într-o lună avem guvern. Dar nu cu Siegfried, cu Nazare. Nu l-a pus acum pe Nazare, pentru că nu e pe placul lui Bolojan. Dacă vine Nazare, ia partidul. Conform Constituţiei, premier ar trebui să fie Grindeanu. E majoritar, dom’le, pune-l pe Grindeanu. Dar ca om deștept, ăsta, Nazare este jos pălăria. Și-acuma ce cred eu că se va întâmpla? Normal ar trebui după Siegfried să vină Grindeanu și cu PSD-ul și să facă ceva. Numai că eu cred că e o înțelegere între Grindeanu și Nicușor Dan. O înţelegere nu ca să-l pună pe Grindeanu, ci cu acceptul lui Grindeanu să îl pună pe Nazare. Şi le dă şase ministere PSD-ului”, este predicţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

ADVERTISEMENT

"Guvernul Siegfried Mureşan NU va fi votat". Profeţia lui Mitică Dragomir despre mutarea lui Nicuşor Dan

 

De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un...
Fanatik
De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un scenariu şoc: „Voia să plece din ţară!”
„În șase luni se termină războiul din Ucraina!” Mitică Dragomir anunţă vestea aşteptată...
Fanatik
„În șase luni se termină războiul din Ucraina!” Mitică Dragomir anunţă vestea aşteptată de tot globul
Dezbatere: Cum îi scoatem pe copii din lumea ecranelor. „Tabela de marcaj nu...
Fanatik
Dezbatere: Cum îi scoatem pe copii din lumea ecranelor. „Tabela de marcaj nu poate fi minţită”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Andrei Ivan putea ajunge la Dinamo. Suma infimă pe care 'câinii' au refuzat...
iamsport.ro
Andrei Ivan putea ajunge la Dinamo. Suma infimă pe care 'câinii' au refuzat să o plătească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!