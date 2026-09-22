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Siegfried Mureşan intenţionează ca până la sfârşitul săptămânii să depună la Parlament lista cu miniştri şi programul de guvernare, însă s-ar putea ca munca sa din aceste zile să fie în zadar, dacă ar fi să se împlinească profeţia lui Mitică Dragomir. „Oracolul de la Bălceşti” spune că guvernul Mureşan va pica la vot şi explică ce se va întâmpla în continuare.

Mitică Dragomir: „Lui Nicuşor n-are nimeni ce să-i facă”

Criza politică din România se va prelungi, iar România va mai rămâne o perioadă sub interimatul lui Ilie Bolojan. Aceasta este opinia lui Dumitru Dragomir, pe care fostul politician şi om de fotbal şi-a exprimat-o la „Profeţiile lui Mitică”.

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„Nu trece guvernul Siegfried. Când l-a numit, Nicuşor a respectat partidele care au venit cu o majoritate. O majoritate infimă, dar au venit. Este propunerea lui Bolojan? I-a dat satisfacție lui Bolojan, i-a dat satisfacție USR-ului, i-a dat satisfacție PNL-ului. Poftim, v-am dat puterea. Puneți-o în practică”, a explicat Dragomir desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru formarea guvernului.

Fostul şef al LPF nu crede că de teama unei eventuale suspendări. Dimpotrivă, Dragomir consideră că scaunul preşedintelui este foarte stabil în momentul de faţă. „Nicușor nu poate fi urnit. Vă spune un om bătrân, cu mare experiență. Lui Nicușor n-are nimeni ce să-i facă, cu toate că se ține departe de Trump. El este cu Maia Sandu, cu Soros și Europa toată. Nu e trumpist. Pe când Simion e trumpist. Dar Trump este către sfârșitul mandatului”, a mai spus Mitică Dragomir. „El, dacă ține PSD-ul aproape de el, nimeni n-are ce să-i facă”, a adăugat acesta.

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Cine va fi viitorul premier al României, în opinia lui Mitică Dragomir

În acelaşi timp, fostul şef al LPF consideră că există , iar România va avea guvern cu drepturi depline într-o lună de zile. Profeţia surpriză a lui Mitică Dragomir este însă legată de numele viitorului premier.

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„Eu zic că într-o lună avem guvern. Dar nu cu Siegfried, cu Nazare. Nu l-a pus acum pe Nazare, pentru că nu e pe placul lui Bolojan. Dacă vine Nazare, ia partidul. Conform Constituţiei, premier ar trebui să fie Grindeanu. E majoritar, dom’le, pune-l pe Grindeanu. Dar ca om deștept, ăsta, Nazare este jos pălăria. Și-acuma ce cred eu că se va întâmpla? Normal ar trebui după Siegfried să vină Grindeanu și cu PSD-ul și să facă ceva. Numai că eu cred că e o înțelegere între Grindeanu și Nicușor Dan. O înţelegere nu ca să-l pună pe Grindeanu, ci cu acceptul lui Grindeanu să îl pună pe Nazare. Şi le dă şase ministere PSD-ului”, este predicţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

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