Lui Olimpiu Moruţan îi place presiunea: „Mi-aş dori să execut un penalty cu Danemarca“

România U21 mai are un singur hop până la Euro 2021: meciul cu Danemarca. Olimpiu Moruţan a răspuns întrebărilor fanilor şi a recunoscut că i-ar plăcea să execute o lovitură de pedeapsă în meciul decisiv contra nordicilor.

România U21 va întâlni Danemarca marţi, 17 noiembrie, de la 20:30, pe stadionul „Ilie Oană“ din Ploieşti. Fotbaliştii conduşi de Adrian Mutu au nevoie de o victorie pentru a se califica la turneul final european din vara viitoare.

Într-o acţiune de marketing a FRF, Olimpiu Moruţan a răspuns întrebărilor trimise de suporterii „tricolorilor”. La final, unul dintre aceştia a fost premiat cu un tricou al naţionalei, semnat de mijlocaş.

Olimpiu Moruţan: „Aş executa penalty în orice minut“

Mijlocaşul lui FCSB a fost nevoit să răspundă la 10 dintre cele peste 350 de întrebări trimise de suporterii tricolorilor. Prima dintre ele se referea chiar la partida decisivă contra Danemarcei. „Da, chiar mi-aş dori să execut un penalty, în orice minut. Îmi place presiunea şi sper să ajut echipa“, a fost răspunsul ferm pe care l-a dat Olimpiu Moruţan.

Considerat unul dintre tinerii de perspectivă din fotbalul autohton, Oli e conştient că mai are de lucru ca să prindă un transfer în străinătate. „Cred că mai am nevoie de forţă şi să mai lucrez la finalizare“. E sigur că La Liga este campionatul care o se potriveşte cel mai bine, pentru că se pliază pe calităţile lui de fotbalist. „Cred că Spania mi s-ar potrivi foarte bine, dar nu depinde de mine. O să vedem în viitor unde o să ajung. Îmi place Spania, e mai mult pe tehnică, pasare şi un joc mai puţin pe forţă“.

Olimpiu Moruţan: „N-aş da nimănui tricoul naţionalei

Cu 5 goluri în 10 meciuri pentru România U19 şi un gol în 12 apariţii la U21, mijlocaşul se gândeşte şi la debutul la echipa mare şi mărturiseşte că nu s-ar despărţi de primul tricou de joc. „Nu aş da nimănui tricoul naţionalei, pentru că l-aş ţine pentru colecţia mea. Îmi doresc cât mai repede. Depinde doar de mine, trebuie să muncesc şi o să vină şi rezultatele“.

Până atunci însă, o ia pas cu pas, partidă cu partidă. „Mă motivez gândindu-mă că vreau să câştig meciul respectiv, vreau să joc cât mai bine şi să îmi ajut echipa pentru a câştiga meciul“. Iar suportul moral vine de la cei apropiaţi. „Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Cu familia vorbeam şi ei mă susţineau“.

Olimpiu Moruţan: „Am avut mari emoţii când am auzit galeria cântând“

Unul dintre fani a vrut să ştie şi care au fost momentele care l-au marcat la început de carieră. „Primele amintiri le am pe Cluj Arena, când am debutat la Universitatea Cluj. Am avut mari emoţii când am auzit galeria cântând“, a mărturisit Moruţan, care a hotărât ca suporterul care i-a adresat întrebarea să fie cel care primeşte tricoul semnat drept premiu.

Tânărul mijlocaş, transferat de Gigi Becali de la FC Botoşani, a ajuns chiar în situaţia de a da sfaturi copiilor care se apucă de fotbal: „În primul rând, le-aş spune să meargă în fiecare zi la antrenamente, să nu lipsească şi, de acolo, să dea totul, să ajungă cât mai sus“. Şi a mărturist că fotbalist s-a visat dintotdeauna. „Sincer, nu m-am gândit niciodată la ce făceam dacă nu eram fotbalist. Tot timpul aveam în cap un singur gând: să ajung fotbalist, să joc la cele mai bune echipe din România. Asta îmi doream de mic şi visul mi s-a îndeplinit“.

Şi fotbalul l-a ajutat. A învăţat că trebuie „să mă ridic din orice situaţie şi să merg mai departe“. Şi, cine ştie, în viitor, le va împărtăşi altora din experienţele sale: „Mi-aş dori să fiu antrenor, dar încă nu ştiu dacă mi se potriveşte“.