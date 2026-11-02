„Lui Pancu i s-a impus să-l bage pe Șucu Jr.!”. Declarația care aruncă în aer butoiul cu pulbere de la Rapid

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Dănuț Lupu a lansat o ipoteză explozivă despre situația tensionată de la Rapid! Fostul internațional român bănuiește că Daniel Pancu ar fi fost presat să îl folosească pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, iar declarațiile antrenorului ar fi reprezentat o reacție de revoltă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Lupu a explicat de ce consideră că tehnicianul a greșit acceptând această situație și a pus sub semnul întrebării oportunitatea titularizării unui fotbalist de numai 17 ani.

Dănuț Lupu lansează o ipoteză explozivă despre Daniel Pancu: „I s-a impus să-l bage pe Andrei Șucu!”

continuă să provoace reacții puternice în fotbalul românesc. Declarațiile antrenorului despre Andrei Șucu au deschis o dezbatere privind prezența fiului patronului în prima echipă și presiunea la care poate fi supus un tehnician într-o asemenea situație. Dănuț Lupu a venit cu o ipoteză care ar putea explica reacția lui Pancu. Fostul fotbalist consideră că antrenorului i s-ar fi cerut să îl introducă pe teren pe Andrei Șucu, iar nemulțumirea acumulată ar fi ieșit la suprafață ulterior. Lupu a precizat însă că este vorba despre o presupunere personală, nu despre o informație pe care o deține.

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„Părerea mea, fără să știu, e că i s-a impus lui Pancu să-l bage pe Andrei Șucu. Și ăla a fost, apoi, un strigăt de revoltă. Eu îl cunosc pe Pancu și nu știu cum de a acceptat să-l țină pe Andrei acolo, să-l antreneze și să fie în sânul echipei. Atâta timp cât ții un copil acolo, trebuie să-l și bagi, mai ales că este și băiatul patronului. Dar de aici și până să fii titular la Rapid la 17 ani, să mă scuze Andrei, nu e nici Hagi, nici Mutu”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

„La Rapid, dacă nu ai rezultate, te dă afară!” Dănuț Lupu vorbește despre presiunea pe Daniel Pancu

Fostul internațional a atras atenția . În opinia sa, antrenorul este judecat în primul rând după rezultate, indiferent dacă îl folosește sau nu pe fiul patronului. Lupu consideră că un fotbalist de 17 ani ar trebui să își demonstreze mai întâi valoarea la un nivel inferior, înainte de a deveni titular la o echipă cu pretențiile Rapidului.

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„La Rapid, dacă nu ai rezultate, te dă afară. Ține cont Șucu că-l bagă pe fiu-su și să nu-l dea afară pe Pancu? Niciodată, îl dă afară în secunda unu. Păi și atunci cum să dai încredere unui copil de 17 ani, doar că e băiatul patronului? Dacă are calități, să demonstreze la Liga 2 și să vină titular la Rapid în doi ani, să fie titular”, a continuat Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu, întrebare incomodă pentru Dan Șucu: „Dacă nu era băiatul lui, îl lua cineva la echipa mare?”

Dănuț Lupu este de părere că Daniel Pancu ar fi putut evita întreaga controversă dacă ar fi stabilit de la început o limită clară în privința prezenței lui Andrei Șucu în lot. Fostul internațional a subliniat că apreciază investițiile făcute de Dan Șucu în fotbal, dar consideră că statutul de fiu al patronului nu ar trebui să influențeze parcursul sportiv al unui tânăr jucător.

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„De la început e greșeala lui Pancu. Eu spuneam că nu-l iau: «Dom’ne, vin antrenor, aia-aia, dar ia-l pe băiatul tău și du-l să joace undeva». Așa se evitau orice fel de discuții. Întreb altceva. Jos pălăria pentru domnul Șucu, pentru ce bagă în fotbal, dar trebuie să înțeleagă un lucru. Mi-ați spus că băiatul e de atâta timp la prima echipă a Rapidului. Dacă nu era băiatul lui Șucu, îl lua cineva la echipa mare?”, a încheiat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.