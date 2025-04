Lui Șumudică nu îi e frică de Marius Măldărășanu. „Am înțeles că se tot zvonea că vine antrenor la Rapid. Eu îi curăț vestiarul”

Echipa pregătită de Marius Șumudică merge la Sibiu pentru duelul cu FC Hermannstadt, din semifinalele Cupei României Betano. Antrenorul giuleștenilor a avut o reacție cel puțin interesantă la conferința de presă, când a fost întrebat despre Marius Măldărășanu.

Rapid se luptă cu Hermannstadt pentru un loc în finala Cupei României Betano

Obiectivul giuleștenilor din acest sezon este calificarea în cupele europene, iar drumul cel mai ușor este prin intermediul Cupei României Betano. În semifinale, Rapid va juca în deplasare cu FC Hermannstadt, iar dacă se califică în finală, bucureștenii vor da piept cu câștigătoarea din duelul CFR Cluj – Farul.

Marius Șumudică a fost prezent la conferința de presă și a analizat duelul cu sibienii. Meciul se anunță unul de foc, întrucât miza este imensă. Fanii echipei din Giulești nu concep alt rezultat în afară de o victorie și, implicit, calificarea în finala Cupei.

Partida este una interesantă și din alt punct de vedere. Marius Măldărășanu pare favorit să îi ia locul fostului său coleg, în cazul în care acesta se va despărți de formația din Giulești.

Marius Șumudică: „La mine nu există rivalitate sau să demonstrez că sunt mai bun decât Măldărășanu”

Marius Șumudică nu pare deloc deranjat de aceste discuții. El a declarat că are o relație foarte bună cu antrenorul celor de la Hermannstadt și a precizat că îi dorește mult noroc în carieră.

„Îl respect, a fost un fost coleg de-al meu, și el, și domnul Daniel Niculae (n.r. – președintele sibienilor), doi foști colegi. N-am ce să spun mai mult. Le doresc baftă în carieră, dar atât.

La mine nu există rivalitate sau să demonstrez că sunt mai bun decât Măldărășanu. Are viitorul în față. Am înțeles că se tot zvonea că vine antrenor la Rapid. Îi doresc baftă și, dacă are șansa să vină la Rapid, eu îi curăț vestiarul și i-l las liber”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.