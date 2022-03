Derapaj al unui patron din Liga 1 la adresa lui Andrei Vlad: „Am ceva cu copilul ăsta după fața lui”

Valeriu Iftime a privit stupefiat gafa lui Andrei Vlad din FC Argeș – FCSB 1-0. Fotbalistul vicecampioanei i-a pus mingea pe tavă lui George Ganea la singurul gol al meciului, iar patronul lui FC Botoșani susține că nu îl suportă pe goalkeeper dintr-un motiv incredibil.

Valeriu Iftime, enervat de fața lui Andrei Vlad

Prin eroarea comisă la Pitești, Vlad a stârnit chiar și furia adversarelor FCSB-ului din Casa Pariurilor Liga 1. Pus la zid de conducere și de suporteri, care tot meciul, portarul a intrat și în gura finanțatorului de la FC Botoșani.

„Mie oricum nu îmi place Vlad, am ceva cu copilul ăsta după fața lui. Sunt un pic obosit când spun asta. Dar când am văzut golul ăla, am zis că nu se poate”, a declarat Valeriu Iftime la .



Scos la pauza confruntării din Trivale, Andrei Vlad a bifat, cele mai probabil, ultimele sale 45 de minute din acest sezon. , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Vlad a jucat pentru roș-albaștri în 29 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, perioadă în care a încasat 29 de goluri. Goalkeeperul în vârstă de 22 de ani a reușit să păstreze intactă poarta vicecampioanei în doar 11 partide.

Ștefan Târnovanu va fi titular în poarta celor de la FCSB

Intrat pe teren la pauza meciului cu FC Argeș, Ștefan Târnovanu va fi de acum înainte portarul titular al roș-albaștrilor. În vârstă de 21 de ani, fostul jucător al lui Poli Iași are două prezențe în acest sezon de Liga 1 și de fiecare dată a scăpat fără gol. .

„La portar se vede rău orice greșeală, ar fi o presiune mult prea mare acum ca el să rămână în poartă. Nu cred că va fi lăsat liber în vară, e totuși un portar în vederile selecționerului, are 23 de ani încă neîmpliniți, portarii se maturizează greu.

Îmi pare foarte rău, nu va fi sacrificat, dar trebuie să vină rândul altcuiva, că n-ar fi corect”, a mai spus MM Stoica, la .